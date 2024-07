O ator Kayky Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro de seu filho, Kael, de dois anos

Kayky Brito encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma foto do filho, Kael, de dois anos. O menino é fruto de seu relacionamento com Tamara Dalcanale.

O ator, que retornou às novelas em 'Família É Tudo', da Globo, compartilhou no feed do Instagram a foto de uma chamada de vídeo que fez com o herdeiro e se derreteu por ele na legenda. "Neste sorriso; em outras palavras, nesta sua sinfonia sorridente que fazem os segundos nestes momentos se eternizarem."

"Faz eu querer ser forte. Faz minha vida! Faz meu comportamento ser de coração... Faz minha calma orquestrar minha nova vida. (Um dia se vai crescer e vai ficar com a vergonha das palavras de pai babão, mas o 'pai te ama gordão')", finalizou.

A postagem deixou os fãs encantados. "Muito lindo", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Coisa mais fofa, vocês estão cada dia mais parecidos!!", afirmou uma fã. "Que linda declaração, Kayke. Dois fofos ao mesmo tempo", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Após acidente, Sthefany Brito se emociona com cena de Kayky Brito em novela

Sthefany Brito ficou bastante emocionada ao ver o irmão, Kayky Brito, atuando na novela 'Família É Tudo', da Globo. Esse é o primeiro trabalho dele na TV após ter sofrido um grave acidente em setembro do ano passado, quando ficou 27 dias internado.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um trecho da cena que foi ao ar no último dia 17 e falou sobre como ficou feliz em vê-lo atuando após o momento difícil que ele enfrentou. Na novela, Kayky interpreta o personagem Memo, brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e aprendeu português.

"Que emoção ver essa cena! Ver ele ali na TV, de volta trabalhando com o que ama, é muito mais do que se fosse qualquer coisa pra mim! Tenho certeza que é só o começo de tudo incrível que Deus tem reservado pra você!", escreveu Sthefany. Confira!