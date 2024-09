Isis Valverde mostra birra do filho por motivo inusitado: ‘Nunca mais vou te ver’

Isis Valverde diverte seus seguidores com novo vídeo e cai na risada com uma birra do filho, Rael, por motivo inusitado; veja!

Nesta segunda-feira, 10, Isis Valverde divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando sua rotina com o filho, Rael Valverde, de cinco anos. No registro, o menino fica irritado com um apelido que ganhou da mãe e até ameaça ir embora de casa. Diante da birra, a atriz não conteve o riso e mostrou que lida com os desafios da maternidade com muita leveza.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isis mostrou que estava levando o pequeno para escola: “No carro, indo para escola com Raelito”, ela revelou o apelido do menino, que não gostou nada e rebateu: “Ei, para de me chamar de Raelito”, o herdeiro pediu. Vendo a irritação do menino, a artista decidiu provocar e continuou a chamá-lo pelo apelido.

“É sério agora, Raelito conta para gente”, Isis declarou em tom de brincadeira, mas foi interrompida pelo pequeno, que ficou irritado e ameaçou até ir embora de casa: “Se você continuar me chamando de Raelito eu vou sair da sua casa e nunca mais vou te ver, você quer?”, ele disparou, mas a artista não se abalou: “Não faz isso, Raelito”, ela brincou.

Depois de cair na risada, Isis abandonou o apelido e aproveitou o passeio com o menino, que é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende. Vale destacar que Isis Valverde está atualmente noiva do empresário Marcus Buaiz e é madrasta de João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de 9, filhos de Wanessa Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde revela desafio do filho após convivência com enteados:

Isis Valverde revelou detalhes da convivência entre seu filho, Rael, de cinco anos, e os enteados, João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de nove anos, filhos de seu noivo, o empresário Marcus Buaiz. Em suas redes sociais, a atriz explicou que seu herdeiro está enfrentando um desafio inspirado pelos novos amiguinhos.

Nos stories do Instagram, Isis explicou que foi buscar seu filho na escolinha de futebol. Na sequência, a artista compartilhou que decidiu matriculá-lo após o pequeno ver os enteados jogando bem. Isso porque ele se sentiu um pouco perdido em comparação com os meninos mais velhos e enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo.