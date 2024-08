Isis Valverde revela desafio do filho após convivência com enteados: ‘Meio perdido’

Isis Valverde compartilha desafio do filho após iniciar a convivência com os enteados e revela como resolveu a situação

Isis Valverde revelou detalhes da convivência entre seu filho, Rael, de cinco anos, e os enteados, João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de nove anos, filhos de seu noivo, o empresário Marcus Buaiz. Em suas redes sociais, a atriz explicou que seu herdeiro está enfrentando um desafio inspirado pelos novos amiguinhos.

Nos stories do Instagram, Isis explicou que foi buscar seu filho na escolinha de futebol. Na sequência, a artista compartilhou que decidiu matriculá-lo após ele ver os enteados jogando bem. Isso porque Rael se sentiu um pouco perdido em comparação com os meninos mais velhos e enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo.

Por isso, Isis decidiu investir em aulas de futebol para ajudar o pequeno a melhorar no esporte e brincar com os novos membros de sua família: “Ele quer aprender porque ele fala assim: 'O José e o João jogam bola, mamãe'. Ele ainda não sabe jogar, então fica meio perdido”, a artista explicou a decisão em um vídeo na rede social.

Em seguida, Valverde se derreteu pelas novas habilidades do herdeiro, que foram inspiradas pelos enteados: “Eu falei: 'Então vamos aprender, filho, vamos fazer aula'. Ele: 'Vamos, vamos'. Está começando a fazer e está muito fofo", a artista compartilhou detalhes sobre o filho, que é fruto de seu antigo relacionamento com André Resende.

Vale destacar que Isis Valverde está atualmente noiva do empresário Marcus Buaiz e é madrasta de João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de 9, filhos de Wanessa Camargo. Nas redes sociais, eles frequentemente compartilham fotos dos meninos brincando juntos, evidenciando que os meninos têm uma ótima convivência.

Isis Valverde revela que só sentiu o 'amor de mãe' aos oito meses do filho:

Na última segunda-feira, 29, Isis Valverde participou do programa ‘Sábia Ignorância’, comandado por Gabriela Prioli no GNT. Durante a entrevista, a atriz refletiu sobre a maternidade e compartilhou um momento de vulnerabilidade ao admitir que só compreendeu o verdadeiro amor de mãe quando seu filho, Rael, completou oito meses de vida.

Enquanto conversava sobre a chegada do pequeno, Isis relembrou sua luta contra a depressão pós-parto: “Com três meses, a minha vida começou a ficar cinza. Chorava do nada, sentada na mesa. Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, disse a artista, que contou como criou conexão com o bebê.