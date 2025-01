Neymar mostra momento fofo em que a filha Mavie grita gol

Em suas redes sociais, Neymar mostrou um momento fofíssimo em que a filha Mavie, de apenas um ano, grita gol na frente da TV

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 227 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 15, o jogador publicou em seu Instagram Stories um vídeo fofíssimo da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

No vídeo, a pequena aparece assistindo a um jogo de futebol na TV e mostrou que já é uma super fã do esporte. "Papai. Gol", gritou ela levantando os bracinhos.

Bruna e Neymar estão à espera da segunda filha, mais uma menina que ainda não teve o nome revelado. Além disso, o atleta já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Almoço inusitado

O atleta Neymar Jr chamou a atenção por sua escolha de alimentos na hora do almoço em sua casa. O flagra do prato dele foi compartilhado pela namorada, a influencer Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez de um filho dele.

Nas redes sociais, Biancardi mostrou que ele colocou um pouco de cada alimento que tinha na hora da refeição e fez um pratão. No prato, o atleta colocou arroz, feijão, strogonoff, banana, batata palha, carne, couve-flor e farofa.

Na legenda do post, a morena brincou com o namorado. “Desejo de grávido”, disse ela. Inclusive, Bruna também mostrou o seu prato, que tinha apenas arroz, strogonoff e batata palha.

Vale lembrar que Neymar Jr vai se tornar pai pela quarta vez. Ele já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de um ano, e Helena, de seis meses. Agora, ele terá sua segunda filha com Bruna Biancardi, que já está no meio da nova gestação.

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à CNN Esportes, o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

