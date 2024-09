A atriz Leticia Colin encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu filho, Uri, andando de skate

Leticia Colin usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para dividir um vídeo encantador de seu filho, Uri, de quatro anos. O menino é fruto de seu casamento com o ator Michel Melamed, de quem se separou em julho deste ano.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Uri aparece andando de skate ao lado de seu professor, Danton Melo, enquanto a mamãe coruja observa tudo de perto. O pequeno dá várias voltas pelo local, mostrando que está aprendendo direitinho o esporte.

Ao compartilhar o registro, Colin se derreteu. "Tem sido muito lindo crescer com você meu amor da vida!!! Te amo, filho! Meuskatista", declarou ela na legenda da publicação. "Ps: ele tem 4 anos, gente! E o melhor professor do mundo: @_dantonmelo Incentivem seus filhos mesmo quando um trauma apenas seu pode ser superado", completou.

O post encantou os internautas. "Quem aguenta? Arrasa demais", disse uma seguidora. "Que lindo!! Sensacional Letícia!", escreveu outra. "Lembro dele na tua barriga há alguns meses e já está brilhando no skate... tempo, tempo, tempo, tempo", falou um fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Leticia Colin reaparece com o ex-marido em noite de espetáculo

No fim de agosto, a atriz Leticia Colin aproveitou para prestigiar um evento cultural no Rio de Janeiro. Ela marcou presença na noite de concerto da Orquestra Ouro Preto em tributo aos The Beatles no Theatro Municipal. Por lá, ela reencontrou o seu ex-marido, o ator Michel Melamed.

Os dois mostraram que seguem amigos após a separação e posaram sorridentes e lado a lado. "Nós somos muito próximos, a gente se dá muito bem. Inclusive, façam isso. Principalmente quem tem filho. Invistam nessa relação de amizade, de cuidado, de respeito, de harmonia. Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar!", disse ela ao site Quem. Confira a declaração completa!