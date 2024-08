Virginia Fonseca revela motivo de breve 'sumiço' na rede social: 'Mal'

Na reta final da terceira gestação, Virginia Fonseca revela motivo de ter desaparecido de sua rede social no período que tem costume de aparecer

A influenciadora Virginia Fonseca não apareceu logo cedo nesta segunda-feira, 26, em sua rede social, como de costume. A ausência e demora em aparecer logo gerou curiosidade, afinal, a famosa está na reta final de sua terceira gestação e contando os dias para a chegada de José Leonardo.

Após o breve sumiço, a apresentadora do SBT apareceu e explicou o que estava acontecendo. A esposa de Zé Felipe então contou que está com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, doentes. A princípio, a mais velha tinha ido para a escola, mas no caminho passou mal e retornou para casa.

"Era 6h30 e eu já tava de pé. Floflo passando mal, Mariazinha arrumando pra ir pra escola", contou ao compartilhar uma imagem da câmera de um dos quartos. "Maria Alice foi pra escola e levei Floflo pra dormir com a gente mais um pouquinho", contou que levou a caçula para seu cômodo.

Em seguida, Virginia Fonseca mostrou que Maria Alice retornou da escola depois do mal estar. Com as duas não se sentindo bem, a empresária então as levou para a pediatra, descobrindo que as duas estão com a mesma virose.

É bom lembrar que, no início do mês, Maria Flor começou sua vida escolar e foi muito bem recepcionada pela irmã no colégio. Na última semana, um momento de carinho entre elas arrancou lágrimas de Virginia.

Virginia Fonseca revela tema escolhido para quarto do filho

Faltando poucas semanas para a chegada de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca revelou qual foi o tema escolhido para o quarto do caçula na mansão onde vivem em Goiânia. Nesta sexta-feira, 23, a empresária milionária então deu um spoiler de como será a decoração do ambiente.

Segurando um cavalo em dourado, a apresentadora do SBT deixou escapar que o epaço do bebê terá o animal como tema. Além do enfeite luxuoso, a famosa mostrou que o teto também tem o desenho do bicho. Veja mais aqui.