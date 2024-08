Virginia desabafa após filhas adoecerem ao mesmo tempo: ‘Não sei o que fazer’

Grávida do terceiro herdeiro, Virginia Fonseca desabafa após filhas mais velhas passarem mal ao mesmo tempo e pede ajuda dos seguidores

Na última segunda-feira, 26, Virginia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre um momento difícil: suas duas filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, adoeceram ao mesmo tempo. Grávida do terceiro herdeiro, José Leonardo, a influenciadora digital revelou estar perdida e pediu aos seus seguidores uma ‘luz’.

Embora Virginia tenha levado as meninas ao médico, não divulgou o diagnóstico em seu perfil, explicando apenas que elas estavam com o mesmo problema. Mais tarde, ela revelou que, além de estarem passando mal, as pequenas também estavam fazendo ‘birras’ simultaneamente, o que dificultava ainda mais a situação.

“Primeira vez que as Marias passam mal ao mesmo tempo!!! Gente do ceuuuuu... que que é isso????? É caótico, não sei o que fazer, minha cabeça fica um trevo toda hora do remédio, quando elas não querem comer, manha e birra junto. Mamães de 2 ou mais... alguma luz?! Kkkk alguma frase de sabedoria?!”, Virginia pediu ajuda dos seguidores.

Na sequência, a apresentadora do SBT, que está afastada dos estúdios enquanto aguarda o nascimento do terceiro filho, compartilhou uma frase especial que recebeu de uma seguidora: "É justo que muito me custe o que muito me vale", ela contou que gostou da reflexão e usaria para atravessar o momento delicado com as Marias.

Vale lembrar que, mais cedo, Virginia Fonseca também quebrou o silêncio nas redes sociais para enfrentar especulações sobre a paternidade dos filhos com o cantoe Zé Felipe. Os rumores, que se espalharam pela web, envolviam até mesmo o ex-namorado dela, o youtuber PedroRezende, e até o jogador de futebol Neymar Jr como possíveis pais de suas filhas.

Revoltada, a influenciadora se manifestou contra os vídeos e comentários dos internautas que alimentaram essas especulações e prometeu tomar medidas legais: “Não peço para gostarem de mim, só peço que respeitem a minha família! Vivo por eles, é meu bem mais precioso. Não vou aceitar isso. Aguentei até hoje, agora 'bora' para a Justiça”, desabafou.

Virginia se envolve em polêmica com "ex-amiga" após fala da mãe:

Pouco antes de lidar com as fake news sobre as filhas, Virginia Fonseca foi envolvida em polêmica por uma fala da mãe sobre a influenciadora Emily Garcia. Na ocasião, Margareth Serrão se referiu à influenciadora como "invejosa", o que foi rebatido por ela nas redes e se tornou alvo de opiniões do ex-namorado da filha, Rezende.