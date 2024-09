A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar suas duas filhas, Liz e Ivy, usando looks iguais

A cantora Thaeme Mariôto explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 29, ao compartilhar cliques encantadores de suas filhas, Liz, de cinco anos, Ivy, três.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, as meninas aparecem sorridentes e combinando o look: um vestido branco com corações de cor preta, além de um detalhe xadrez. Elas também usaram uma presilha de laço na cor preto e branco no cabeço.

Ao mostrar as imagens, Thaeme agradeceu pela vida das meninas. "1 ou 2?! Minhas princesas, do jeito que sempre sonhei! Obrigada, Senhor! Não me canso de agradecer", escreveu a artista, que faz dupla com Thiago, na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios. "Bonecas", disse uma seguidora. "Amei demais a segunda! Muito amor envolvido... a Liz tá a sua cara", comentou outra. "São lindas igual você", afirmou uma fã. "É muito amor… elas são muito preciosas", falou mais uma.

Vale lembrar que Liz e Ivy são filhas de Thaeme com Fábio Elias. Em janeiro, a cantora e o amado completaram nove anos de casados e ela comemorou a data especial no Instagram. "22.01.15… 9 anos desse dia… já pensou? Tempo tá voando! Ano que vem completamos 10 anos de casados! Que Deus continue sendo o nosso alicerce! Te amo! @fabiodalua", declarou.

Confira:

Thaeme mostra detalhes da festa de aniversário da filha caçula

Thaeme Mariôto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha caçula, Ivy. A menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, completou três anos de vida neste domingo, 22, e ganhou uma festa temática.

Para comemorar a data especial, a cantora fez uma festa com o tema do desenho infantil 'Peppa Pig'. O local da celebração foi decorado com um painel da personagem, bexigas coloridas e flores, e Thaeme revelou que ela foi a responsável por organizar tudo. "Decoração por mim hehehe", confessou. Confira!