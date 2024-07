Tata Werneck relembra fotos com a família e diverte seguidores

Tata Werneck aproveitou que hoje é dia de TBT e relembrou algumas fotos ao lado do marido Rafael Vitti e da filha Clara Maria, de quatro anos

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 25, a humorista aproveitou para fazer um TBT. A sigla significa Throwback Thursday e consiste em postar fotos antigas na web.

Em sua conta no Instagram, a famosa relembrou diversas fotos em que aparece ao lado do marido Rafael Vitti e da filha Clara Maria, de quatro anos. "TBT para me lembrar que preciso começar a andar com fotógrafos como as famosas fazem. Todas as minhas fotos recentes parecem ter sido tiradas por um Border Collie", brincou ela na legenda.

Nos comentários, Rafa Vitti fez questão de responder. "Só para o seu conhecimento, os Border Collies são os cães mais inteligentes do mundo. Sendo assim, não tenho dúvidas de que eles fariam fotos bem melhor que eu, por exemplo (que estou mais para Golden Retriver). Portanto, respeita os dog", disse ele. O comentário do ator divertiu os internautas. "Você e Tata nasceram um para o outro", escreveu uma seguidora.

Homenagem

Em suas redes sociais, Rafael Vitti vive se declarando para a esposa Tata Werneck e para a filha Clara Maria, de quatro anos. Porém, recentemente, o ator fez uma homenagem inusitada para a família.

Em seu Instagram Stories, o famoso compartilhou um momento de descanso ao lado de seus cachorros de estimação e surgiu usando um shorts estampado com fotos e Tata e Clara.

Casados desde 2019, Rafa e Tata sempre postam lindas declarações na web. No Dia dos Namorados, inclusive, o ator fez uma linda homenagem para a amada. "12 de junho: data oficial do quem ama posta. Desde 2017 que eu fico ansioso nesse dia porque sei que tu está esperando um textão bonito, mas de bonito já basta você. Nunca pensei que dava para ficar tanto tempo junto com alguém, tudo bem que você trabalha na base de 18 horas por dia e isso facilita a gente não se ver tanto, mas os momentos que a gente está junto, a gente sempre aproveita para colocar as brigas em dia. Te amo, obrigado pela nossa filha maravilhosa que você gerou e por insistir para eu ir no Lady Night, mesmo eu tendo dado alguma boa desculpa nas últimas seis temporadas. Te amo. Feliz dia, meu mô", escreveu ele.