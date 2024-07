Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert usa maiô de quase R$ 2 mil; veja

De férias nos EUA, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, impressiona ao surgir com roupa de banho luxuosa

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de quatro anos, surpreendeu com mais um de seus looks luxuosos e estilosos. Passando férias nos EUA com a família, a pequena impressionou ao surgir com um maiô de grife em um dia na praia com a mãe.

Na rede social, a influenciadora digital compartilhou os registros encantadores com a herdeira e a roupa da pequena se destacou. Usando a peça, de quase R$ 2 mil, que custa cerca de R$ 1.720, da marca Burberry, a menina deu um show de beleza e fofura com muito luxo.

"US, a vida é maravilhosa ao seu lado", disse a esposa do empresário na legenda sobre ter a filha de companhia. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Que fotos lindas", elogiaram. "Mãe filha ou clones?! ", brincou Fabiana Justus ao ver as duas.

Ainda nas últimas semanas, Ana Paula Siebert mostrou o encontro de Vicky Justus com a filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. As duas famílias se uniram nos EUA em uma noita para celebrarem os 15 anos de Rafaella Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga. Veja o momento aqui.