Pocah abre o jogo sobre planos de casamento: 'Sonho'

A cantora Pocah, que está noiva de Ronan Souza desde o ano de 2021, abriu o jogo sobre os planos de subir ao altar com o amado

Pocah foi pedida em casamento por Ronan Souza em 2021, mas até agora o casal ainda não oficializou a união. A cantora admitiu que tem o sonho de subir ao altar, mas que isso não é prioridade no momento.

"Eu realmente tenho sonho de casar. Eu acho lindo, acho bonito, e é um sonho que eu sonho em conjunto com meu marido. Ele também tem essa vontade. Mas se eu falar que a gente está vendo, está pensando e falando sobre isso, é mentira", disse ela em entrevista para a Quem.

A artista afirmou que está focada em sua carreira e possui uma rotina muito exaustiva. "A gente não está, porque não estamos focados nisso. O meu foco era e ainda é totalmente na minha carreira. Ele trabalha comigo. Tem dia que a gente quase enlouquece. Chega em casa morto. Ontem mesmo, a gente chegou em casa deitamos na cama direto... Foi difícil, quase que nem banho a gente toma. É muito exaustivo, mas vale a pena. É um trabalho que a gente sonha muito em conjunto", afirmou.

Por fim, Pocah elogiou o noivo e contou que o casamento está nos planos para o futuro. "É muito gostoso sonhar isso com ele, ter alguém que sonha, idealiza as coisas e realiza junto. É óbvio que a gente pensa em casar, mas só que mais para frente, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Estamos vivendo um momento de metas e, quando a poeira baixar, a gente vai pensar em oficializar. Eu não vou dar conta de montar um casamento. Agora eu não consigo, eu não sou capaz", concluiu.

Violência doméstica

Recentemente, Pocah lançou seu álbum Cria de Caxias, que traz músicas sobre experiências vividas pela cantora. Um dos singles é Livramento, em que a artista faz uma reflexão sobre violência doméstica.

"Deus, muito obrigado pelo livramento que foi dado, tirou todo mal do meu caminho e não deixou meu coração sozinho. Obrigada por não desistir de mim porque eu mesma quase desisti", diz um trecho da canção.

Pocah ainda comentou sobre seu diagnóstico de depressão. "Muitas pessoas já quase desistiram de si por não ter solução dos seus problemas, se sentir impotente consigo mesmo. Sou diagnosticada com depressão e ansiedade. Graças a Deus, hoje tenho acompanhamento médico, está tudo sob controle, mas houve momentos em que quase dei lugar à depressão... Quando digo, 'Deus, muito obrigada' é porque a única coisa que me impediu mesmo foi Deus, porque eu tentei de diversas formas, mas eu estou aqui porque ele não permitiu", disse.

Em uma das agressões, Pocah contou que quase perdeu a visão. "Na última agressão, eu quase fiquei cega, dentro da casa onde eu vivia com essa pessoa. Eu gritava dizendo eu estava cega e que queria ir ao hospital. Essa pessoa me levou e eu só ouvia outros dizendo para não me levar senão eu ia colocá-lo na cadeia. Ali, eu falei: 'Não posso voltar para essa casa nunca mais'. Só queria minha mãe e a minha filha naquele momento. Não podia morrer, nem criar uma criança no meio daquilo. Falei que nunca mais ia voltar e não voltei".