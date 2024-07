Deniziane Ferreira, do BBB 24, leva susto com filho após menino se engasgar

Ex-BBB, Deniziane Ferreira é mãe do Lucca, de dois anos, que deu um surto na influenciadora ao engasgar com semente de maçã

Eita! Deniziane Ferreira levou um grande susto nesta terça-feira, 30, com o filho, Lucca, dois anos. Enquanto a ex-BBB trabalhava em seu notebook, o menino correu até ela para lhe pedir ajuda porque estava engasgado com uma semente de maçã. Ela relatou a situação de desespero em suas redes sociais.

"Estou até tremendo. Passei um susto. O Lucca estava comendo maçã e engasgou com a semente da maçã. Ele foi correndo até onde eu estava, eu estava trabalhando no notebook", contou. A fisioterapeuta agiu rápido e fez uma manobra para retirar a semente. Ela então resolveu compartilhar o episódio para ajudar outras mães. "É importante saber a manobrada. Isso tinha que ser ensinamento básico na escola", disse ela, ensinando o passo a passo.

"Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada 'boca do estômago' (região epigástrica)", ensinou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

Vale lembrar que recentemente a influenciadora, que é mineira, se mudou sozinha com o pequeno para São Paulo pelas oportunidades de trabalho. "São Paulo é um polo para trabalhos. Apareciam oportunidades aqui e, por morar em BH, era complicado para mim", disse ela, que passou a pensar com maior estratégia nos próximos passos da carreira.

Deniziane comemora mudança para São Paulo com o filho

Após a sua participação no BBB 24, Deniziane está oficialmente de mudança para São Paulo com o filho, Lucca, de 2 anos. A influenciadora compartilhou uma foto tirada no caminhão de mudanças e comemorou a novidade.

Para celebrar a nova fase, a ex-BBB citou a letra da música Em Busca da Minha Sorte, de Thiaguinho. "Hoje eu acordei com o pé direito. E resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar", disse ela na legenda da publicação.

"Bora, São Paulo?", completou Anny na legenda da foto, em que ela segura o filho no colo dentro da caçamba do caminhão.