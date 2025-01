Deborah Secco mostra fotos de viagem com a filha: 'Criando memórias'

A atriz Deborah Secco publicou em suas redes sociais diversas fotos em que aparece viajando ao lado da filha Maria Flor, de nove anos

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem ao lado da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu antigo relacionamento com Hugo Moura. As duas estão curtindo os famosos parques da Disney, localizados em Orlando, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 6, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos momentos especiais ao lado da herdeira.

"Eu e ela… Viajar com ela é a coisa mais legal dessa vida!!! Criando memórias", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida entre 2023 e 2024 pela Rede Globo.

Dia de praia

A atriz Deborah Secco foi fotografada na segunda-feira, 30, com a filha, Maria Flor, de nove anos, na praia da Barra da Tijuca, localizada no Rio de Janeiro. Usando um biquíni laranja, a famosa não passou despercebida e chamou a atenção no local.

Com o modelo fininho, a empresária, que agora tem sua própria marca de roupa de banho, esbanjou suas curvas mega torneadas e impressionou. Ao andar pela areia para tomar um banho de mar, Deborah Secco ostentou sua boa forma e surpreendeu com o corpo tonificado.

Após mergulhar com sua herdeira, fruto do casamento vivido com o ator e diretor Hugo Moura, a atriz foi sentar e mexeu no celular, tirando até algumas selfies.

Nas últimas semanas, Deborah Secco celebrou a chegada de seus 45 anos com duas festas. A primeira, ela fez no Rio de Janeiro em um restaurante e a segunda, a famosa comemorou em São Paulo com um bolo gigante ao lado de famosas.

