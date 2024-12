Deborah Secco exibe corpo real em dia na praia com a filha; veja as fotos

Ao ser flagrada em praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a filha, Deborah Secco exibe curvas reais e chama a atenção

A atriz Deborah Secco foi fotografada nesta segunda-feira, 30, com a filha, Maria Flor, de 9 anos, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Usando um biquíni laranja, a famosa não passou despercebida e chamou a atenção no local.

Com o modelo fininho, a empresária, que agora tem sua própria marca de roupa de banho, esbanjou suas curvas mega torneadas e impressionou. Ao andar pela areia para tomar um banho de mar, Deborah Secco ostentou sua boa forma e surpreendeu com o corpo tonificado.

Após mergulhar com sua herdeira, fruto do casamento vivido com o ator e diretor Hugo Moura, a atriz foi sentar e mexeu no celular, tirando até algumas selfies.

Veja as fotos de Deborah Secco na praia:

Foto: Fabrício Pioyani/Agnews

Nas últimas semanas, Deborah Secco celebrou a chegada de seus 45 anos com duas festas. A primeira, ela fez no Rio de Janeiro em um restaurante e a segunda, a famosa comemorou em São Paulo com um bolo gigante ao lado de famosas como Ticiane Pinheiro e a irmã de Sabrina Sato.

