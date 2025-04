Especialista desvenda mitos e verdades sobre condição incurável de Cleo e Ivete Sangalo

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Denize Peruzzo explica quais possibilidades de tratamento para a condição que não tem cura de Cleo e Ivete Sangalo

Uma das diversas condições de pele que afetam a autoestima de milhões de pessoas ao redor do mundo é o melasma – manchas causadas por hiperpigmentação crônica. No Brasil, uma pesquisa de 2022 revelou que 90% da população sofre com problemas do gênero. A desordem afeta principalmente as mulheres e, muitas vezes, está relacionada a fatores hormonais e à exposição solar — e quando esses agentes se encontram em condições propicias, nem as famosas escapam.

Cleo (42), Ivete Sangalo (52) e Mariana Goldfarb (35) são alguns dos nomes que já falaram abertamente sobre como lidam com o melasma e os cuidados constantes que precisam manter. Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Denize Peruzzo, especialista em estética do resto e pescoço, explica os mitos e verdades em torno da hiperpigmentação e as formas de tratamento, visto que não há cura para o melasma.

“Do ponto de vista clínico, o melasma é caracterizado pela hiperpigmentação simétrica, geralmente nas regiões do rosto como maçãs, buço e testa”, explica a especialista, acrescentando que a origem está na desregulação da produção de melanina — o pigmento responsável pela cor da pele. Segundo Denize, os efeitos das manchas vão além da superfície da pele: alcançam a autoestima e consequentemente a forma como o indivíduo se apresenta ao mundo.

Em 2017, a atriz Cleo usou o Instagram para falar sobre como o melasma afeta a autopercepção. Na época, ela disse que apesar dos cuidados com a pele, as manchas insistem em aparecer, principalmente por causa do sol. A filha de Gloria Pires (61) costuma reforçar o uso de protetor solar e tratamentos dermatológicos, mas admite que nem sempre é fácil manter tudo sob controle.

Denize informa ainda por que os melanócitos produzem mais pigmento que o necessário. A resposta é encontrada em diferentes frentes. A especialista explica que a interação entre radiação UV e luz visível, alterações hormonais – como o uso de anticoncepcionais ou gravidez –, predisposição genética, processos inflamatórios crônicos e até o estresse emocional podem ser responsáveis pelo aparecimento da desordem.

Durante o programa Superbonita, do GNT, Ivete revelou ter desenvolvido melasma durante a gestação do primeiro filho, Marcelo, atualmente com 15 anos. Desde então, as manchas permanecem. Com disciplina, usa o protetor solar e segue uma rotina de cuidados com a pele. A cantora costuma encarar o melasma com bom humor e naturalidade, sem deixar que a afete negativamente.

“Cada vez que a pele é estimulada, acontece uma reação em cadeia dentro do corpo. Isso ativa substâncias inflamatórias, aumenta a produção de melanina e faz com que ela seja transferida mais rapidamente para as camadas superiores. O resultado são as manchas escuras que podem ficar cada vez mais visíveis e difíceis de sair, especialmente se não forem tratadas com cuidado e regularidade”, afirma Denize.

Mas apesar de não ter cura definitiva, o melasma tem controle. Ela garante que a chegada do outono torna o tratamento mais confortável, visto que com as temperaturas mais amenas e a maior tolerância aos ativos clareadores, é possível a prática de protocolos mais eficazes.

Entre os principais recursos utilizados no tratamento estão os clareadores tópicos, ácidos que promovem a renovação celular, peelings químicos, microagulhamento com ativos clareadores e tecnologias como o laser de baixa fluência. No entanto, todos esses métodos devem estar associados a uma rotina rigorosa de fotoproteção para evitar o agravamento das manchas.

“Mas é importante lembrar que o melasma precisa de mais do que tratamentos. Precisa de cuidado contínuo, equilíbrio hormonal, nutrição adequada, um intestino regulado e saúde emocional”, diz a especialista.

MITOS E VERDADES

Denize esclareceu cinco afirmações feitas acerca da condição. Confira quais são confiáveis e o que deve ser revisto.

1 - Melasma tem cura

“Mito. O melasma é uma condição crônica e recorrente. Embora não tenha cura definitiva, é possível controlá-lo e suavizar as manchas com um tratamento contínuo e disciplinado”.

2 - Protetor solar deve ser usado mesmo em dias nublados

“Verdade. A radiação UVA e a luz visível continuam presentes mesmo sem sol aparente. A fotoproteção diária é indispensável — inclusive dentro de casa, em ambientes com luz artificial”.

3 - Somente mulheres grávidas desenvolvem melasma

“Mito. Apesar de comum durante a gestação, o melasma pode afetar qualquer pessoa, inclusive homens, principalmente quando há predisposição genética e exposição solar frequente”.

4 - Laser piora o melasma

“Mito, mas com ressalvas. O uso inadequado de lasers ou a escolha errada do equipamento pode, sim, piorar o quadro. No entanto, quando bem indicados e aplicados por profissionais capacitados, os lasers de baixa fluência podem ser aliados eficazes no clareamento das manchas”.

5 - Melasma é apenas uma questão estética

“Mito. Mais do que uma alteração na pele, o melasma pode impactar significativamente a autoestima, a segurança emocional e a qualidade de vida. Por isso, o tratamento exige um olhar integral, que vai além da aparência”.

