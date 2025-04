Filha de Virginia, Maria Alice ganha presente diferentão em festa em casa

Virginia Fonseca surpreende ao mostrar o presente que uma amiga deu para sua filha mais velha, Maria Alice. Veja o item aqui

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar o presente que a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, ganhou de uma amiga da família. Durante a festa de Páscoa na mansão, a menina foi presenteada com uma imagem de Jesus Cristo.

Na foto, Maria Alice apareceu segurando a imagem de Jesus Cristo na Cruz e a mãe coruja disse que a herdeira amou o presente. Vale lembra que a garotinha adora saber mais sobre religião e é apaixonada por Jesus. Tanto que ela gosta de ir à igreja.

“Ganhou de presente da tia Leticia! Amou mais que qualquer coisa”, disse Virginia.

Virginia e Zé Felipe realizaram um café da tarde com tema de Páscoa na mansão da família em Goiânia nesta quinta-feira, 17. Eles reuniram alguns amigos das filhas para caça aos ovos no jardim e encantaram com a decoração caprichada.

Maria Alice ganhou imagem de Jesus Cristo de presente

Maria Alice e Maria Flor com a avó

Ciúmes?! A empresária Poliana Rocha foi alvo do atrito das netas, Maria Alice e Maria Flor, nesta semana. Ela foi disputada entre empurrões das netas ao reencontrá-las nesta quinta-feira, 3.

Poliana e o marido, o cantor Leonardo, chegaram em Mangaratiba, Rio de Janeiro, para encontrarem a família para passarem o final de semana juntos. Ao chegar por lá, a avó coruja foi disputada pelas netas de 3 e 2 anos.

A loira pegou Maria Flor no colo e Leonardo ajudou Maria Alice a também ficar grudadinha nas costas da avó. Porém, esse abraço triplo gerou uma briga entre as crianças, que foram flagradas empurrando uma a outra para disputarem a atenção da avó.