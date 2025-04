Na expectativa para a Final do BBB 25, Aline e João Gabriel se divertem em reencontro

Nos preparativos para conhecer o campeão do BBB 25, Aline Patriarca e João Gabriel esbanjaram carisma em encontro no hotel; assista

Nesta terça-feira, 22, o Brasil conhecerá o grande campeão do BBB 25, com a decisão acontecendo logo após a exibição da novela Vale Tudo. Os finalistas João Pedro, Guilherme e Renata disputam o prêmio de quase R$ 3 milhões e, para acompanhar a grande escolha, ex-participantes do reality estarão presentes no gramado para prestigiar o momento.

Antes da tão aguardada decisão, Aline Patriarca e João Gabriel se encontraram no hotel e não perderam a chance de trocar algumas brincadeiras ."E a expectativa?", perguntou Aline. "Tá firme", garantiu João.

Na sequência, a ex-sister desejou boa sorte para João Pedro, que concorre ao prêmio do reality show. "Boa sorte para João Pedro, viu? Gosto demais dele, tu sabe disso!", declarou. Mas, quando o goiano perguntou se ela também gostava dele, a resposta da baiana foi bem humorada: "Não, mais ou menos."

Aline pode voltar a ser policial após exoneração?

No dia 25 de março, Aline Patriarca deixou o BBB 25 com 51,73% dos votos, após disputar o Paredão contra Diego Hypolito e Maike Cruz. Com sua eliminação, muitos internautas levantaram uma dúvida: ela poderá retomar sua carreira como Policial Militar?

Antes de entrar no BBB 25, Aline Patriarca já havia comunicado sua decisão de se afastar do trabalho. Como parte desse processo, foi exonerada da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em 18 de janeiro. A baiana formalizou o pedido de desligamento do cargo de soldado, e o documento ainda estava em tramitação quando ela ingressou no reality.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que existe a possibilidade de Aline retornar ao cargo. Para isso, ela teria que pleitear à justiça seu pedido de retorno. “Após processo judicial transitado e julgado e sendo a decisão favorável ao requerente, é efetivada a reintegração, conforme determinar a justiça”, disse a corporação.

Além disso, a PM-BA ressaltou que as hipóteses de ingresso na PM “são previstas em Estatuto, através apenas de concurso público, e com atenção a pré-requisitos específicos à carreira policial militar, como por exemplo, o limite de idade ao ingressar na corporação”.

