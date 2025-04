Ana Hickmann encanta ao relembrar fotos antigas do filho

Em suas redes sociais, Ana Hickmann encantou seus seguidores ao relembrar fotos antigas do seu filho Alexandre, de 11 anos

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a apresentadora aproveitou que é dia de TBT, que consiste em postar fotos antigas, e relembrou algumas imagens fofíssimas do filho Alexandre, de 11 anos.

Nas fotos, o pequeno que é fruto do relacionamento da famosa com Alexandre Correa, surgiu ainda bebê em clima de Páscoa com direito a orelhinhas de coelho e tudo mais.

"TBT mais fofo do mundo, já em clima de Páscoa!!!! Nessas primeiras fotos, ele tinha só um aninho. Que saudade", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Peso atual

Na segunda-feira, 14, a apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, celebrar a sua perda de peso. Ela, que ganhou 16 kg em 2024, disse que está perto de atingir a sua meta de emagrecimento. Antes ela havia desabafado sobre as mudanças no físico e anunciou que iria focar em adotar novos hábitos.

"O motivo real da minha alegria é que hoje de manhã cedo, gente, eu subi na balança e estou conseguindo chegar perto da minha meta. [Estou com] 76,8 kg. Estou feliz demais, porque eu, na virada do ano, bati um número que me assustou bastante na balança. Aí a saúde já começou a ficar comprometida, eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês", disse.

"De lá para cá, eu venho seguindo dieta bonitinha, venho fazendo todos os meus exercícios, lógico, não no ritmo, na intensidade, que eu gostaria, mas eu estou conseguindo manter frequência e, acima de tudo, aos poucos, colocando o meu sono em dia", continuou.

E ainda disse estar contente com o momento atual: "Sabe quando várias coisas positivas começam a acontecer e aí esses reflexos também aparecem e o melhor deles agora é mais saúde, mais disposição e o peso está melhor, eu estou tão feliz com isso".

