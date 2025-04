Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie rouba a cena com look de grife

Bruna Biancardi leva a filha, Mavie, para curtir uma festa de aniversário infantil e a menina rouba a cena com look de grife

A influencer Bruna Biancardi aproveitou a noite desta quinta-feira, 17, na companhia da filha, Mavie, de 1 ano. Ela levou a herdeira para curtir a festa de aniversário de Beatriz, filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, em São Paulo.

Para a ocasião, a pequena Mavie chamou a atenção com seu look estiloso. Ela usou um vestido em tons de rosa e branco da grife Dolce & Gabbana com a estampa Mojolica Pink. O look dela é avaliado em mais de R$ 6.000.

Por sua vez, Bruna usou um vestido vermelho longo com blazer branco. Inclusive, ela deixou a barriga de grávida discreta no modelito.

Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Mavie - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Festa de aniversário de Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou seu aniversário de 31 anos em grande estilo. Nesta terça-feira, 15, ela ganhou uma festa surpresa em um barco na orla de Santos, litoral de São Paulo.

A beldade mostrou os detalhes da decoração temática em suas redes sociais. A festa aconteceu dentro de um barco e teve itens inspirados em passeio no mar. A decoração foi feita em tons de marrom e laranja para combinar com o interior do barco e ainda teve itens personalizados, como os docinhos, as bolsas para os convidados e até uma boia com o nome da aniversariante e sua nova idade.

Além disso, o bolo de aniversário chamou a atenção com seu estilo vintage e sofisticado.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez. Ela espera o nascimento de Mel, que é fruto do namoro com Neymar Jr, com quem ela já teve Mavie.

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

