Cai o primeiro dente de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Leda Nagle mostrou nas redes sociais que Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, perdeu seu primeiro dente de leite

Nesta quarta-feira, 25, Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, entrou em uma nova fase em sua infância. Isso porque a pequena de cinco anos perdeu o primeiro dente de leite.

Em sua conta no Instagram, Leda Nagle, mãe de Duda, compartilhou diversas fotos em que a menina aparece exibindo a "janelinha", orgulhosa.

"A banguelinha mais bonita do Brasil é a bela Zoe", escreveu a vovó coruja na legenda da publicação, que já recebeu diversos comentários. "Que lindo sorriso banguelinha", escreveu uma internauta. "Ficou mais linda ainda", comentou outra. "A menina é linda até banguela", brincou uma terceira.

Sabrina e Duda anunciaram o fim do relacionamento em março do ano passado. Atualmente, a apresentadora está noiva de Nicolas Prattes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leda Nagle (@ledanagleoficial)

Declaração

A apresentadora e atriz Sabrina Sato conversou com Ana Maria Braga no Mais Você. Durante o papo, ela foi surpreendida por uma declaração apaixonada do noivo, o ator Nicolas Prattes.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse ele.

E Sabrina reagiu: "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", disse ela, logo depois de mostrar o anel de noivado.

Sabrina também relembrou que Ana Maria Braga já torcia por sua vida amorosa. "Você sempre me deu muita força. (...) Da última vez que eu vim aqui você falou: 'Não desista, porque você ainda vai encontrar um grande amor. E você vai no casamento, hein, Ana! Prepara o vestido!", disse.