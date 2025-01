Bruna Biancardi conta que Mavie, sua filha com Neymar Jr, está doente

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar um desabafo sobre a saúde de sua filha com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela contou que a pequena Mavie, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, está com sintomas de virose.

“Chegamos em Riad, olha a cara da mãe, acabada. Começamos o ano como, Mavizinha doente, geral com virose, eu não peguei graças a Deus… o médico está vindo aqui ver ela, tá com uma febrezinha desde ontem…”, disse ela.

Em seguida, a influenciadora contou que Davi Lucca, de 13 anos, também está com os sintomas. Ele não foi ao passeio na última quinta-feira, 2, por estar apresentado quadro de vômito e diarreia. “Tá todo mundo assim, todo mundo não, uma parte do nosso grupo tá assim e a outra parte tá lutando pra não ficar…. Mas é isso. Frisando pra todos, que seja um ano maravilhoso, abençoado, de saúde”, finalizou a influenciadora.

Bruna Biancardi está grávida de mais um filho de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr será pai pela quarta vez! Na última quarta-feira, 25, ele e a namorada, Bruna Biancardi, anunciaram que ela está grávida pela segunda vez. Inclusive, o anúncio já veio durante o chá revelação do gênero da criança.

Neymar e Bruna vão ter mais uma menina! Os dois descobriram o sexo da bebê na tarde do dia de Natal durante um evento na mansão do atleta em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ao lado de Mavie e Davi Lucca, eles viram a fumaça ficar rosa na hora da revelação, demonstrando que vão ter uma filha.

O vídeo foi compartilhado por Biancardi, que celebrou a novidade. "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família :) Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!", disse ela.

