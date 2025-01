Bruna Biancardi abre álbum de fotos de passeio especial em Dubai

Dia especial! Em Dubai, Bruna Biancardi compartilhou fotos de um jantar realizado no deserto ao lado de sua família

Bruna Biancardi está aproveitando bastante o início de 2025! Após passar um período no Brasil com o jogador de futebol Neymar Jr e a filha do casal, Mavie, a influenciadora digital seguiu para Dubai com a família, onde passou o Réveillon.

Na manhã desta sexta-feira, 3, Bruna usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de um passeio turístico especial. Ao lado dos pais, da irmã e de outros familiares, a companheira do atleta curtiu um jantar no deserto.

Em meio a sequência de cliques publicados, a pequena Mavie foi fotografada esbanjando fofura ao sorrir para a câmera. "Dump do passeio de ontem por aqui", escreveu a influenciadora digital na legenda.

Vale lembrar que, recentemente, Bruna Biancardi e Neymar Jr revelaram ao público que estão à espera de mais uma menina. O casal realizou um chá revelação ao lado de familiares e amigos durante a passagem pelo Brasil.

"Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda filha. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família", declarou a famosa no anúncio da segunda gravidez.

Bruna Biancardi fala sobre gravidez e relação com Neymar

Após alguns dias de ter revelado que está grávida de mais uma menina de Neymar Jr., Bruna Biancardi se pronunciou em sua rede social. A influenciadora digital então contou que a gestação foi planejada e que desejam ter mais um herdeiro, totalizando três filhos.

A eleita do jogador de futebol ainda rebateu os comentários que andou recebendo sobre mais uma gravidez, dizendo que está em uma relação séria com o craque e que a família aumentará nos próximos anos; confira detalhes!

