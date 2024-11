Bianca Andrade compra shampoo equivalente ao valor de uma moto e choca fãs

A influenciadora e empresária Bianca Andrade decidiu compartilhar o resultado do cabelo após usar o item em suas redes sociais

A influenciadora e empresária Bianca Andrade decidiu exibir a diferença em seu cabelo após lavá-lo com um shampoo de farmácia e outro de R$ 6 mil. Nesta sexta-feira, 29, a ex-BBB expôs o valor que desembolsou à pedido de seu cabeleleiro.

"Há um tempo, meu cabeleireiro mandou eu comprar um kit de shampoo de R$6 mil. Eu falei: 'Ai, todo mês eu vou gastar isso com shampoo?'. E eu não sei se não sei lavar, porque fica pesado meu cabelo", iniciou.

Bianca, então, contou que precisou adquirir um produto mais barato para as madeixas: "Esses dias fui na farmácia porque esqueci de levar shampoo na mala e os fios ficaram soltinhos [...] meu cabelo é muito humilde, ele sabe que nasceu na Favela da Maré e me faz economizar. Nunca mais gastei esse valor com 'troço' de shampoo.", disse a famosa, que desembolsou R$15 com o outro shampoo.

Resultado do cabelo após o shampoo de R$6 mil

Andrade ainda mostrou uma foto de como estava seu cabelo com o shampoo caro: "Ficou um sebo, grudou, ficou uma coisa só. Não sei, fiquei revoltada. Porque quando é baratinho, ok, não perdemos tanto assim. Mas quando é um shampoo caro [...] Quando eu lavei ficou podre, não é possível.", disse.

Confira, abaixo, o resultado do cabelo após Bianca usar o shampoo de R$6 mil e o de R$15:

Bianca Andrade mostrou cabelo ao usar shampoo caro - Foto: Reprodução/Instagram