Bianca Andrade revela não usar WhatsApp para se comunicar: 'Tenho pavor'

Bianca Andrade contou que não consegue conversar através do aplicativo e que fica ansiosa com o volume de mensagens que recebe por lá

Bianca Andrade compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira, 03, sobre a dificuldade que enfrenta ao tentar responder mensagens no WhatsApp. A empresária e influenciadora explicou que a rotina intensa de compromissos acaba tornando complicado manter todas as conversas em dia e esse acúmulo de mensagens não lidas gera ansiedade, algo que ela busca equilibrar em meio às suas responsabilidades.

"Eu tenho pavor de WhatsApp. É uma agenda oculta, porque eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer e nada disso comtempla responder as mensagens. Então, quando eu entro para responder, a conversa não acaba. Se eu responder muito rápido, sou seca, e se respondo demais, perco tempo", relatou a influenciadora.

Bianca também contou que não usa o WhatsApp para se comunicar no trabalho, justamente por não receber muitas mensagens por lá e não saber como se organizar. Ela também apontou que já tentou separar uma hora de seu dia para conversar com amigos e familiares através da rede, o que não funcionou por causa da quantidade. "Aquelas 80 mensagens sem responder me dão gastura. Não fico em paz!", disparou.

Bianca Andrade compra shampoo equivalente ao valor de uma moto e choca fãs

A influenciadora e empresária Bianca Andrade decidiu exibir a diferença em seu cabelo após lavá-lo com um shampoo de farmácia e outro de R$ 6 mil. Nesta sexta-feira, 29, a ex-BBB expôs o valor que desembolsou à pedido de seu cabeleleiro.

"Há um tempo, meu cabeleireiro mandou eu comprar um kit de shampoo de R$6 mil. Eu falei: 'Ai, todo mês eu vou gastar isso com shampoo?'. E eu não sei se não sei lavar, porque fica pesado meu cabelo", iniciou.

Bianca, então, contou que precisou adquirir um produto mais barato para as madeixas: "Esses dias fui na farmácia porque esqueci de levar shampoo na mala e os fios ficaram soltinhos [...] meu cabelo é muito humilde, ele sabe que nasceu na Favela da Maré e me faz economizar. Nunca mais gastei esse valor com 'troço' de shampoo", disse a famosa