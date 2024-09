Ana Paula Siebert mostra inchaço e cicatriz após cirurgia: 'Piorou'

Após alguns dias de ter passado por laparoscopia, Ana Paula Siebert mostra como está sua barriga e cicatriz do procedimento; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou como está sua barriga alguns dias após ter passado por uma laparoscopia depois de descobrir que seu DIU saiu do lugar. Neste sábado, 14, a loira fez uma foto no espelho de seu closet luxuoso e revelou que está com a região inchada.

Levantando a blusa do pijama, a famosa exibiu os curativos e explicou o que é cada um deles. Além disso, a mulher do empresário comentou que está com dor no umbigo e que está com o inchaço após um dia brincando bastante com a filha, Vicky Justus, de 4 anos.

"Esse curativo é onde entra um dos "braços" da laparoscopia, tem mais dois deles no meu corte da cesárea", fez uma seta no curativo de cima. Ela então falou sobre a recuperação: "Pra quem me pergunta como estou: um pouco de dor no umbigo (por ali entra a câmera e eu estou torcendo pra ele cicatrizar bem. Ainda não vi, porque esse curativo só sai terça...)".

Por fim, Ana Paula Siebert falou sobre estar com a barriga "maior": "Bastante inchada ainda... hoje o inchaço piorou porque fiquei muito sentada no chão com a Vicky".

Mais em casa para sua recuperação, a influenciadora mostrou como foi seu "camarote" para curtir os shows do Rock In Rio com Rafaella Justus. É bom lembrar que a loira passou por uma cirurgia nos últimos dias após ter seu DIU deslocado de lugar. Ela ainda intrigiou em sua rede social ao ensinar a receita de sua salada preferida com ingredientes diferenciados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert surpreende ao contar onde comprou bolsa de Vicky para escola

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, surpreendeu na segunda-feira, 09, ao revelar onde comprou a mochila para sua filha com o empresário, a pequena Vicky Jutus, de 4 anos, ir para a escola.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus, a herdeira mais nova do milionário sempre dá um show de fofura com seus looks para estudar e sua mochila tem chamado a atenção.

Ana Paula Siebert então revelou onde adquiriu o acessório de Hello Kitty e com o nome gravado da garota. Acostumada a comprar itens de grife, de alto valor, a loira surpreendeu ao falar que comprou a bolsa em uma loja nos EUA e por um "baixo" custo. Saiba mais aqui.