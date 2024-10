Ana Paula Siebert faz declaração para ex de Roberto Justus: 'Sorte a dela'

Na festa de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert faz foto com a mãe da enteada e compartilha admiração pela ex de Roberto Justus; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que se dá muito bem com as ex-esposas do empresário. Além de conviver bastante com Ticiane Pinheiro, a loira registrou o encontro com a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, na grande festa da enteada e se declarou para ela.

Novamente, a mãe de Vicky Justus compartilhou seus sentimentos pela primeira mulher do marido e fez uma declaração para ela. Ana Paula Siebert então escreveu sobre Sacha estar radiante com o fim do tratamento de Fabiana Justus contra o câncer e sobre ela ser uma grande mãe para a empresária do ramo da Moda.

"Sua alegria hoje também é a minha! Leoa!", disse a atual de Roberto Justus. "A melhor mãe para Fabiana Justus! Sorte a dela", admirou Sacha.

Essa não é a primeira vez que Ana Paula Siebert se declara para a ex-esposa do amado. Recentemente, durante a festa de aniversário de Fabiana Justus, no apartamento, a influenciadora digital falou sobre sua relação com a mãe da enteada.

Vale lembrar que Sacha Chryzman ficou casada com Roberto Justus por nove anos de teve dois filhos com ele. Além de Fabiana, eles tiveram o mais velho, Ricardo Justus, o primeiro herdeiro do empresário.

Para a grande festa de Fabiana Justus, Ana Paula Siebert apostou em um look de mais de R$ 35 mil. Já Sacha se destacou com um vestido metalizado e impressionou com sua beleza.

