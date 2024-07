Aline Wirley mostra rotina agitada do dia a dia durante férias dos 3 filhos

Mãe de três, Aline Wirley contou que os dias estão 'uma loucura' com as gravações de Antonio Caramelo e férias dos outros irmãos

Pais de três, Aline Wirley e Igor Rickli estão vivendo as férias escolares a todo vapor. Os atores mostraram os bastidores da rotina que está bastante agitada, mas ainda encontraram uma forma de conciliar todas as tarefas profissionais e domésticas.

"Tá uma loucura aqui, não vou mentir pra vocês. A gente tá trabalhando, fazendo roteiro enquanto lava roupas. A nossa secretária foi com o Antônio pra Globo gravar [a novela], fizemos faxina de madrugada. Não tá brincadeira, não, viu. Mas estamos indo", contaram.

Aline e Igor são pais de Antonio, de 10 anos, que fez sua estreia como ator em "Familia é Tudo", a novela das sete da Rede Globo. Além do primogênito, o casal tem Fátima, também de 10 anos, e Will, de sete.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Em entrevista recente à CARAS Brasil,os dois abriram a intimidade do casamento e revelaram os detalhes da nova rotina da casa, que ainda tem sofrido com as adaptações. Apenas seis meses depois da mudança, Igor conta que ele e Aline precisaram se reunir e ter uma mínima organização para se preparar para a chegada das crianças, que têm sido completamente diferentes de como eram antes.

“Eu e a Aline fizemos um combinado antes de eles chegarem. Combinamos que seria preciso muita disciplina para dar conta de três crianças. Então, estamos acordando cedo, fazendo nossa atividade física logo e trocando muito com eles sobre a organização da casa", conta.

"Eles participam, vira quase uma gincana maluca aqui em casa e está fluindo super, porque eles entenderam que tem muito afeto, carinho, brincadeira, mas também tem cobrança com o entorno, de fazer o dever de casa, de não deixar o resto de comida no prato”, completa o ator.

A adoção de Will e Fátima

Antes de mostrarem os filhos nas redes sociais, Aline e Igor contaram aos seguidores que precisariam de um pouco mais de tempo para que os fãs pudessem conhecer o rostinho das crianças, já que o processo de adoção envolvia uma série de medidas sigilosas. O casal conheceu Will e Fátima em novembro do ano passado, na cidade de Manaus, e logo entraram na justiça pela guarda dos dois. No BBB, quando a artista esteve confinada ela contou aos companheiros que tinha o sonho de adotar uma criança.