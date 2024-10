Patrícia Poeta mostra vídeo de aula de samba e recebe elogios

Patrícia Poeta compartilhou em suas redes sociais um vídeo de sua aula de samba e recebeu inúmeros elogios de seus seguidores

Em suas redes sociais, Patrícia Poeta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A apresentadora será musa da Grande Rio no Carnaval 2025 e mostrou que os preparativos estão a todo vapor.

Nesta quinta-feira, 31, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece em sua aula de samba. Na publicação, Patrícia surgiu com um macacão rosa super justo com um decote nas costas e apostou em sandálias douradas de salto alto.

"Hoje é dia de samba, bebê", escreveu Patrícia, que esbanjou samba no pé e recebeu muitos elogios. "Parabéns pelo foco e determinação em aprender e aprimorar", escreveu uma internauta. "O seu samba no pé está ficando cada dia mais bonito", comentou outra. "Só vai dar você no carnaval 2025", apostou uma terceira.

Biquíni luxuoso

Patrícia Poeta voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni. Ela curtiu os dias de folga na Bahia e escolheu uma peça de uma marca luxuosa, que custa cerca de R$ 9.100,00. No site da marca, a parte de cima custa em torno de R$ 4.750,00. Já a de baixo custa R$ 4.350,00.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Patrícia esbanja toda sua beleza natural ao surgir fazendo selfies na praia. "Últimas horas de folga…", contou a jornalista, recebendo vários elogios. "Você está linda", disse uma seguidora. "Gatona", falou outra. "Sabe ser maravilhosa", falou uma fã.

Vale lembrar que Patrícia Poeta completou 48 anos recentemente e comemorou a data fazendo uma reflexão. "365 dias vivendo! Só posso agradecer a cada coisa que aconteceu e a cada um que passou pela minha vida. Hoje, aos 48 anos, entendi que dessa vida a gente só leva o que viveu, então vamos viver bem. Mas isso é apenas o começo. Quero me permitir realizar sonhos, novas aventuras, experimentar novos lugares, novas formas e uma nova eu a cada dia - mais evoluída [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

