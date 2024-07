Zezé Di Camargo conta reação dos filhos à gravidez: 'Dá um jeito de aumentar’

Zezé Di Camargo é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do antigo casamento; sertanejo espera bebê com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo falou nesta sexta-feira, 26, que seu ritmo de trabalho não deve diminuir agora que descobriu que será pai novamente.O sertanejo espera um novo bebê, seu primeiro filho com Graciele Lacerda. Ele já tem três filhos, Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, todos do seu antigo casamento com Zilu Godoi.

E o cantor surpreendeu ao dividir a reação dos filhos mais velhos, que falaram que agora ele precisa aumentar sua fortuna. "A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio, porque na hora que você for a briga não vai ser tão grande'", contou o artista com tom de brincadeira à rádio Verdinha.

O cantor explicou que seu ritmo de trabalho está corrido desde a pandemia por causa do projeto solo que criou na época. "Com essa história do Rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já é tem shows da dupla e do Rústico ao mesmo tempo. Eu fiz assim, dei o junho para dupla, mas eu quis julho só para o Rústico. E no mês que vem é metade [para cada]", disse o cantor.

Zezé acrescentou: "Todo mundo pensa que o trabalho de artista é entrar no avião, ir para o local do show, cantar e ir embora. Mas para você manter uma carreira durante esse tempo todo, não é fácil. Você tem que matar um leão todos os dias. Passei a semana toda gravando na minha fazenda, cada dia gravando dois clipes".

