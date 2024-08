Viih Tube inaugura brinquedoteca luxuosa dos filhos com festa na mansão

Viih Tube celebra seus 24 anos com uma festa de inauguração da brinquedoteca para os filhos em sua nova mansão ao lado de Eliezer

No último sábado, 18, Viih Tube comemorou a chegada de seus 24 anos com uma festa intimista na brinquedoteca de sua nova mansão. Conhecida pelos eventos grandiosos de aniversário, a influenciadora digital decidiu deixar essa tradição de lado e uniu a celebração pessoal com a inauguração do novo espaço dedicado aos filhos com Eliezer.

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou um vídeo exibindo todos os detalhes do novo cômodo de 120 m². Após a mudança para a nova residência, o espaço passou por uma reforma completa e foi transformado com marcenaria que imita uma mini cidade com várias lojinhas, centro de atividades, armários, mesinhas e, é claro, muitos brinquedos.

Além de organizar a brinquedoteca para a celebração, Viih também planejou uma festa intimista, com decoração caprichada, bolo, flores, lembrancinhas e muita diversão para os pequenos. Na legenda, ela ressaltou que quis tornar a celebração ainda mais especial ao lado de sua filha, Lua, de um ano, e de Ravi, que deve chegar ao mundo em breve.

“O que você quer fazer no seu aniversário? Estrear a brinquedoteca com todos os amiguinhos da Lua! Nada vai me deixar mais feliz agora! E eu acertei! Foi um almoço maravilhoso vendo as crianças brincando e curtindo meus amigos e família! Obrigada meu Deus por mais um ano de vida e pela minha saúde e saúde da minha família! Feliz 24!”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Nos comentários, Viih recebeu muitos elogios pelo cômodo e também por priorizar seus herdeiros em seu aniversário: “O aniversário é da Viih mas a festa é da Lua”, disse uma seguidora. “Mãe sendo mãe, a Vih pensou em agradar a princesa Lua, pois se o filho está feliz também estamos”, elogiou mais uma. “A casa da Viih é um sonho e toda adaptada”, escreveu outra.

Viih Tube é pedida em casamento em seu aniversário

A influenciadora Viih Tube foi pedida em casamento por Eliezer em seu aniversário neste domingo, 18. Já casados no civil, os ex-BBBs não usavam aliança e já até tinham rebatido críticas por dispensarem o anel. Na época, a famosa declarou achar "brega" o acessório, contudo, agora ela até se emocionou ao ganhar a joia do amado.

Esperando seu segundo filho deles, Ravi, os papais de Lua, que estão celebrando dois anos juntos, então mudaram de postura e apareceram radiantes com a aliança de ouro. Viih Tube então compartilhou a emoção da surpresa feita por Eliezer em seu aniversário de 24 anos. A empresária explicou que até então o amado não havia feito um pedido oficial.