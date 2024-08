Viih Tube é pedida oficialmente em casamento em seu aniversário

Após rebater críticas por não usar aliança, Viih Tube é pedida por Eliezer em casamento com o anel e compartilha emoção de ter sido surpreendida

A influenciadora Viih Tube foi pedida em casamento por Eliezer em seu aniversário neste domingo, 18. Já casados no civil, os ex-BBBs não usavam aliança e já até tinham rebatido críticas por dispensarem o anel. Na época, a famosa declarou achar "brega" o acessório, contudo, agora ela até se emocionou ao ganhar a joia do amado.

Esperando seu segundo filho deles, Ravi, os papais de Lua, que estão celebrando dois anos juntos, então mudaram de postura e apareceram radiantes com a aliança de ouro. Viih Tube então compartilhou a emoção da surpresa feita por Eliezer em seu aniversário de 24 anos.

A empresária explicou que até então o amado não havia feito um pedido oficial. "Primeiro fui oficialmente pedida em casamento e ganhei uma alianças. Somos casados, mas nunca teve um pedido, e o Eli não ligava pra aliança, e por mim tava tudo bem, mas ele sabia que era especial pra mim e me deu de aniversário pra usarmos. E oficialmente me pediu!", celebrou a atitude muito emocionada.

Há alguns meses, Viih Tibe rebateu a crítica sobre não usarem alianças. "Eu vi muita página de fofoca viralizando o Eli falando que acha brega usar aliança. E um monte de gente comentando que isso é ‘desculpinha de macho’.Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres, que acham que colocar aliança no dedo do homem vai impedi-lo de te trair… ele guarda no bolso e trai do mesmo jeito", disse Viih, em tom humorado. "Não garante fidelidade não, amigas, cuidado", escreveu.

Viih Tube presenteia Eliezer com viagem surpresa de Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi celebrado no último domingo, 11. E nesta quarta-feira, 14, Viih Tube revelou qual foi o presente que ela deu para Eliezer para celebrar a data. Eles são pais de Lua, de um ano, e estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer mostrou que presenteou o marido com uma viagem surpresa. "Um dos presentes que dei para o Eli foi uma viagem de Dia dos Pais surpresa e começou hoje. Ele nem sabe para onde está indo direito. Descanso da família, que delícia", escreveu ela em uma foto em que aparece ao lado da filha dentro do carro. Confira!