Veja todos os detalhes do convite da festa de 15 anos de Rafaella Justus

Equipe da festa de 15 anos de Rafaella Justus exibe vídeo com os detalhes do convite que ela enviou para seus amigos e familiares

A estudante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, vai celebrar os seus 15 anos de idade na noite desta sexta-feira, 30, em uma festa de debutante luxuosa. Antes do grande momento, a equipe que prestou serviços para a adolescente revelou um vídeo com detalhes do convite de aniversário.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

Conforme iam removendo as pétalas, os convidados se separaram com as informações sobre a festa e também uma frase encantadora, que dizia: “Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer”.

Nos comentários do post, os internautas elogiaram a sofisticação do convite. “Ansiosa para ver cada detalhe desse dia. Se o convite foi espetacular, imaginem o resto”, disse um fã. “Que lindo”, afirmou outro.

Os vestidos de Rafaella Justus

Como já revelado por Rafaella Justus, ela terá três vestido para sua festa: um para a recepção, um para a valsa e outro para a balada do evento que promete ter shows. A parte dos looks e apresentações ficou por conta de Ticiane Pinheiro e o restante é de responsabilidade de Roberto Justus.

Nos últimos meses, a família deu alguns spoilers e a apresentadora da Record TV mostrou que elas visitaram o ateliê do profissional Vitor Zerbinato para desenhar um de seus três looks. Além dele, a adolescente foi com Ana Paula ao espaço do estilista Samuel Cirnasck, este que ficou responsável pelo vestido da valsa.

