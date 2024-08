Rafaella Justus: Conheça os 5 irmãos dela

Rafaella Justus comemora o aniversário de 15 anos nesta sexta-feira, 30, com uma festa luxuosa em SP. Relembre aqui quem é quem entre os irmãos dela

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, vai celebrar o seu aniversário de 15 anos nesta sexta-feira, 30, com uma festa de debutante que promete muito luxo e sofisticação. Enquanto não chega a hora da festa, que tal relembrar quem é quem na grande família dela?

Rafaella tem cinco irmãos, sendo que são 4 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Por um longo período, Rafa Justus foi a caçula da família, mas logo teve mais duas irmãs mais novas.

Conheça os irmãos de Rafa Justus:

O irmão mais velho de Rafaella Justus é o empresário Ricardo Justus, de 41 anos. Ele é fruto do primeiro casamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Ele é formado em Comunicação na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e já trabalho no SBT e na Record. Hoje em dia, ele é CEO em uma empresa.

Ricardo é casado com a influenciadora Fran Justus e tem dois filhos, Arthur, de 6 anos, e Stella, de 3 anos. Ele é discreto com sua vida pessoal e faz raras aparições nas redes sociais dos familiares.

A segunda irmã de Rafa Justus é Fabiana Justus, que é influenciadora digital. Fabiana é fruto do relacionamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Ela é formada em Comunicação Social e se especializou em Negócios da Moda. Tanto que ela já teve uma grife antes de investir na carreira de influencer.

Fabiana é casada com o executivo Bruno D’Ancona, com quem teve três filhos: as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 1 ano. Hoje em dia, a influencer enfrenta um desafio com sua saúde. No início de 2024, ela foi diagnosticada com leucemia, que é um tipo de câncer, e fez um tratamento intenso. Ela já está em remissão e faz apenas o acompanhamento médico.

A família continua com Luiza Justus, de 31 anos, que é a terceira filha de Roberto Justus - desta vez em seu segundo casamento, com Gisela Prochaska. Luiza estudou nos Estados Unidos e vive em Nova York.

Ela é casada com Stephan Panico e é empresária em uma rede de salões de beleza.

A quarta filha de Roberto Justus e irmã de Rafaella Justus é a pequena Vicky Justus , de 4 anos. A menina é fruto do casamento do empresário com a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Vicky encanta os internautas sempre que aparece com seu visual estiloso nas redes sociais da mãe coruja.

Por parte de mãe, Rafaella Justus teve uma irmã, Manuella Tralli, fruto do casamento de Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli. A menina está com cinco anos e esbanja fofura em suas aparições com os pais. Neste ano, ela começou a estudar na mesma escola que Rafa e Vicky.