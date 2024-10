Thais Fersoza se emociona em ‘carta aberta’ após renovar votos com Michel Teló

Após renovar os votos de casamento com Michel Teló, Thais Fersoza se emociona ao relembrar detalhes e agradece apoio em 'carta aberta'

Thais Fersoza continua em êxtase mesmo 10 após a renovação de votos com Michel Teló! Nesta quinta-feira, 24, a atriz e apresentadora voltou às suas redes sociais para falar sobre a cerimônia e também agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu ao celebrar a primeira década de casamento com o cantor sertanejo, com quem tem dois filhos, Melinda e Teodoro.

Em seu perfil no Instagram, Thais compartilhou um vídeo com uma carta aberta a todos os amigos, familiares e seguidores que acompanharam sua história de amor com Teló: “Ao completar esses 10 anos de uma jornada linda ao meu marido, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus e a cada um de vocês que vibrou com a gente”, iniciou.

“A gente sente que esse amor, assim, esse carinho multiplicou. Quando vocês viram a gente junto, foi uma onda de amor, que foi só aumentando, aumentou quando a gente casou, quando as crianças nasceram, aí aumentou um montão. A gente sente mesmo como se fosse assim, uma onda de amor, de vibração positiva e de torcida pela nossa família”, afirmou.

Na sequência, Fersoza agradeceu mais uma vez todo apoio e prometeu continuar a dividir sua história de amor. Inclusive, na legenda ela deixou um conselho inspirado para os seguidores: “Essa é uma carta aberta com o meu muito obrigada. Cheia de carinho e gratidão por vocês que tanto vibraram com a gente”; ela escreveu.

“E se eu puder te dar um conselho, 10 dias depois de viver esse sonho, seria para que vocês continuem acreditando no amor! Foi mágico, muito especial e que venham mais muitos e muitos 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos juntos”, Thais vibrou e recebeu muitos elogios nos comentários da publicação especial sobre a renovação dos votos com Teló.

Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Vale destacar que o cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, repleto de emoção. Tanto Thais quanto Michel preparam surpresas um para o outro e se divertiram muito com todos os convidados.

Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo)

Filha de Thais Fersoza usou o vestido de casamento da mãe:

Melinda, a primogênita do casal surgiu com um vestido azul, igual ao que a famosa usou no dia em que se casou com o cantor sertanejo, e muitos acreditavam que Thais Fersoza mandou fazer o mesmo modelo para a herdeira para a comemoração dos 10 anos de casados. Mas a mulher de Michel Teló surpreendeu ao contar que adaptou o look para a menina.

