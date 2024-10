Por que Thais Fersoza usou vestido azul para casar com Michel Teló? Relembre

10 anos após dizerem 'sim', Thais Fersoza e Michel Teló renovaram os votos; relembre os detalhes do casamento, incluindo a escolha do vestido azul

Na última segunda-feira, 14, Michel Teló e Thais Fersoza renovaram os votos em uma nova cerimônia para celebrar 10 anos de casados. Aos pés do Cristo Redentor, o casal trocou juras de amor, assim como no primeiro casamento, realizado em 2014. Inclusive, o evento foi marcado por detalhes memoráveis, como a escolha do vestido azul da noiva.

Michel e Thais oficializaram o casamento no dia 14 de outubro de 2014, no cartório de Santo Amaro, em São Paulo. Na contramão de muitos famosos, eles realizaram uma cerimônia intimista no civil, seguida por uma reunião com a família na casa do casal, o que fez com que alguns detalhes fossem diferenciados, incluindo o vestido da noiva.

Na época, Thais escolheu um modelo totalmente fora do convencional, com comprimento curto, na cor nude, coberto por uma renda azul, produzido pela estilista Lethicia Bronstein. Na época, ela comentou sobre a produção diferenciada para o casamento: “Agora, a 'cereja do bolo', o dress dos sonhos... Todo pensado com tanto carinho”, afirmou.

“A escolha da renda, da cor, do modelo... Tudo! Cada detalhe, perfeito! Sem palavras”, disse a famosa, que também detalhou a escolha da cor do vestido alguns anos depois do casório em entrevista a Quem: "A gente celebrou em casa e foi bem intimista, como queríamos. Usei um vestido azul porque é a cor preferida do Michel, além de ser a cor dos olhos dele”, disse.

“Escolhi casar de azul como uma homenagem a ele. Quis fazer um vestido para ele. Na cerimônia, ele cantou para mim a música Moranguinho, que ele cantava na época do grupo Tradição, e foi uma surpresa. Adoro morangos! Nosso casamento foi marcado por surpresas: a música que ele cantou para mim e eu com o vestido”, Thais se derreteu.

Vale lembrar que, no passado, Thais Fersoza já havia se casado de véu e grinalda, com um vestido branco tradicional. Em 2009, ela subiu ao altar com um modelo clássico na Igreja São José, em São Paulo, com o ator Joaquim Lopes. No entanto, o casal rompeu apenas algumas semanas depois da cerimônia. Na renovação dos votos, ela também elegeu um modelo branco:

