Sandra Annenberg e Ernesto Paglia dão festão para celebrar os 21 anos da filha

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia comemoram o aniversário de 21 anos da filha, Elisa, com festão em grande estilo em Nova York

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia celebraram em grande estilo o aniversário de 21 anos da filha, Elisa Annenberg-Paglia. Em suas redes sociais, a comandante do ‘Globo Repórter’ compartilhou registros da comemoração, que contou com dois eventos: um jantar especial com os pais e uma grande festa em um terraço em Nova York, nos Estados Unidos.

Sandra abriu um álbum de fotos da comemoração em seu perfil ofcicial no Instagram. Entre os cliques, a família aparece em clima de celebração na festa, que contou com uma decoração nas cores vermelho, rosa e amarelo. Sorridentes, os apresentadores posaram ao lado da herdeira na mesa do bolo, que contou com algumas frutas e docinhos.

Na sequência, Sandra incluiu detalhes do jantar especial, que se transformou em uma noite de karaokê com as amigas da jovem. Elisa, que mora no exterior e estuda artes cênicas, recebeu uma declaração carinhosa da mãe na legenda das fotos: “E assim comemoramos os 21 anos da nossa filha. O tempo passa muito rápido, Fi”, iniciou.

“Tudo o que desejo é que tenha muitos desejos e toda coragem para realizá-los. Veja sempre o lado meio cheio do copo mesmo quando for difícil. Humor é tudo, nunca o perca. Ao acordar, pense: mais um dia lindo pra viver da maneira mais intensa possível. Descanse, respire e continue. A felicidade não está à frente, está aqui, basta saber ver!”, completou.

Por fim, Sandra aconselhou a filha: “Não deixe pra depois, insista, persista, não desista. E ria, ria muito! Te amo tudo, te amo tanto, te amo sempre!”, finalizou a jornalista, que recebeu muitos elogios pela celebração nos comentários. Vale lembrar que Sandra e Ernesto são casados há 30 anos e tem como fruto apenas Elisa.

Sandra Annenberg celebrou Dia Internacional do Orgulho:

No mês passado, Sandra Annenberg publicou uma homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A jornalista posou ao lado do marido, Ernesto Paglia, e da filha, Elisa, que se assumiu como parte da bandeira na mesma data, em 2023. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista publicou um registro de quando esteve na Parada realizada em São Paulo.

Vale lembrar que Elisa falou publicamente sobre sua sexualidade pela primeira vez em 2023. "Venho dizer que o amor que sentimos e como nos identificamos e/ou nos expressamos devia nos deixar assim: felizes. Não devia nos dar medo. Medo de não ser aceito, de ser expulso, de ser excluído, de ser julgado, de ser agredido, de ser morto", declarou na época