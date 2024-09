Saiba o que Fabiana Justus serviu em seu jantar de aniversário

A influenciadora digital Fabiana Justus completou 38 anos de idade na segunda-feira, 9, e reuniu sua família para um jantar especial. Saiba o que ela serviu

A influenciadora digital Fabiana Justus está em festa nesta semana! Ela completou 38 anos de idade na segunda-feira, 9, e celebrou a data especial com um jantar em família. Ela reuniu seus parentes em seu apartamento para uma refeição sofisticada.

A estrela mostrou os detalhes do jantar nos stories do Instagram. Ela preparou uma mesa com louça deslumbrante e talheres dourados. Além disso, ela mostrou os pratos que serviu para todos.

O jantar contou com massa, torta, carne assada, legumes, arroz com amêndoas, camarões e salada com presunto parma. De sobremesa, eles comeram o bolo de aniversário depois do Parabéns.

Celebração de Fabiana Justus nas redes sociais

Em um post nas redes sociais, Fabiana Justus comemorou 38 anos de idade e 5 meses do transplante de medula óssea com um texto para refletir sobre os últimos acontecimentos de sua vida, já que enfrentou a leucemia nos últimos meses.

"Hoje comemoro meus 38 anos e também 5 meses desde meu renascimento! Sentei aqui pra escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda. Agradecer por receber TANTO amor de todos a minha volta (de vcs também). Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou MUITO. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem. Me trouxe muitas bençãos. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa. Que fiz e farei sempre de tudo para estar aqui e poder viver intensamente com as pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo que me trouxe os piores momentos da minha vida me trouxe os melhores momentos também. E é neles que eu prefiro focar. Porque daqui pra frente eu espero que minha vida seja repleta deles, dos momentos bons, de sorriso no rosto, de felicidade. As coisas mais simples se tornaram enormes alegrias. Então eu agradeço por tudo. Não mudaria nada na minha história pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais!", afirmou.