Ticiane Pinheiro entrega 'tradição' com a ex-enteada Fabiana Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores ao prestar uma homenagem para sua ex-enteada, a influenciadora digital Fabiana Justus, que fez aniversário nesta segunda-feira, 9. Para marcar a data, a esposa de Cesar Tralli relembrou várias fotos de sua amizade com Fabi e ainda entregou uma tradição delas: fazer biquinho na hora da foto.

"Feliz aniversário para minha eterna “filhinha do coração”. O tempo passa , meu amor aumenta e vc continua sendo muitoooo especial para mim. Que a gente continue fazendo fotos com rostinho colado, fazendo biquinhos “nossa foto tradicional”, sorrindo, gargalhando e com mil motivos para comemorar. Saúde, saúde, saúde, amor, paz, sucesso, alegrias e sonhos realizados. Te amo absurdamente @fabianajustus. Saiba que o melhor ainda está por vir", disse ela.

Fabiana Justus comemorou 38 anos de idade e 5 meses do transplante de medula óssea. Nas redes sociais, ela refletiu sobre o seu aniversário. "Hoje comemoro meus 38 anos e também 5 meses desde meu renascimento! Sentei aqui pra escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda. Agradecer por receber TANTO amor de todos a minha volta (de vcs também). Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou MUITO. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem. Me trouxe muitas bençãos. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa. Que fiz e farei sempre de tudo para estar aqui e poder viver intensamente com as pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo que me trouxe os piores momentos da minha vida me trouxe os melhores momentos também. E é neles que eu prefiro focar. Porque daqui pra frente eu espero que minha vida seja repleta deles, dos momentos bons, de sorriso no rosto, de felicidade. As coisas mais simples se tornaram enormes alegrias. Então eu agradeço por tudo. Não mudaria nada na minha história pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais!", afirmou.

