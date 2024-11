Preta Gil celebra aniversário da neta com homenagem especial

A cantora Preta Gil realizou uma homenagem de aniversário para a neta, Sol de Maria, que completou 9 anos de vida: 'Presente divino'

Dia de festa na família de Preta Gil! A cantora usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de aniversário para a neta, Sol de Maria, que completou 9 anos no domingo, 24.

Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo com diversos registros ao lado da pequena, incluindo o dia do nascimento, além de cliques de cada celebração de vida. Vovó coruja, Preta destacou o quanto a família ficou mais feliz e completa desde a chegada de Sol.

"9 anos de Sol de Maria, um amor que não consigo explicar! Sua Vovó Pretinha agradece todos os dias pela sua vida e por poder acompanhar seu crescimento! Sem dúvidas, sou mais feliz com você e nossa família é mais iluminada e mais completa desde a sua chegada!", iniciou a cantora na legenda da publicação.

"Obrigada Laura e Francisco Gil por esse presente divino! Que papai do céu e os orixás te iluminem e te guiem sempre, minha netinha amada! Te amo demais, feliz aniversário!", completou. Por meio de seus stories no Instagram, a herdeira de Gilberto Gil ainda dividiu fotos da festinha de aniversário da neta.

Nas imagens, a cantora aparece ao lado da pequena, de seu filho, Francisco Gil, pai de Sol de Maria, e de Laura, mãe da menina. Vale lembrar que o jovem de 29 anos é fruto do antigo relacionamento de Preta Gil com o ator Otávio Muller.

Confira as publicações de Preta Gil:

Aniversário da neta de Preta Gil - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil atualiza estado de saúde após duas internações

Recentemente, Preta Gil usou sua rede social para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após duas internações. A cantora teve uma infecção no rim e os cálculos renais entupiram seu cateter duplo J.

Ela precisou ser internada no hospital para fazer a troca. Porém, após ficar quatro dias e ter recebido alta, ela sentiu dores menos de 24 horas depois e voltou para clínica. No total, foram oito dias com os médicos; confira detalhes!

Leia também: Médico explica complicações da cirurgia de Preta Gil: 'Aumenta a chance'