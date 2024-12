Pedro Scooby mostra reencontro emocionante com os filhos gêmeos

O surfista Pedro Scooby recebeu no aeroporto Bem e Liz, seus filhos gêmeos com Luana Piovani, para passarem uma temporada no Brasil

Pedro Scooby está com a família completa! Na manhã desta terça-feira, 17, o surfista seguiu até um aeroporto do Rio de Janeiro para receber os filhos gêmeos, Bem e Liz, de 9 anos, no Brasil. As crianças, frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani, residem em Portugal com a atriz.

Em seus stories no Instagram, Pedro Scooby filmou o momento em que os herdeiros desembarcaram no país e seguiram para reencontrá-lo. No vídeo compartilhado pelo famoso, Bem e Liz aparecem correndo em direção à madrastra, Cintia Dicker, que estava junto com o pai no local.

"Chegaram", escreveu o surfista e ex-BBB na legenda da postagem. O momento emocionante não parou por aí: ele ainda mostrou as crianças reencontrando os outros irmãos, Dom, de 12 anos, primogênito de Scooby e Luana Piovani; e a pequena Aurora, de quase 2 anos, sua filha com Cintia.

Pedro finalizou a sequência especial com uma foto de todos os filhos reunidos. Vale lembrar que Dom mora atualmente com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro. O filho mais velho de Luana decidiu retornar ao país de origem, com a permissão da mãe, no início deste ano.

Pedro Scooby reencontra os filhos gêmeos - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby fala sobre compra de primeira mansão

O surfista Pedro Scooby não esconde o quanto está feliz com a realização de um sonho: a conquista da casa própria! O atleta, que vivia à beira-mar no Rio de Janeiro, se mudou oficialmente para a nova residência com a esposa, a modelo Cintia Dicker, e os filhos, Aurora, de quase 2 anos, e Dom, de 12 - fruto da antiga relação com Luana Piovani.

No início deste mês, Pedro usou as redes sociais para dividir com os seguidores sua história com a mansão, que já é bastante antiga. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que o imóvel 'entrou' em sua vida ainda na adolescência; confira detalhes!

