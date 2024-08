Neto de Sonia Abrão dá show de fofura em seu 4º mesversário: 'Mais lindo'

Em seu quarto mês de vida, neto de Sonia Abrão ganha festinha com tema especial e dá show de fofura ao surgir com roupa de personagem

O neto de Sonia Abrão, Filippo, completou seu quarto mês de vida e mais uma vez os papais, Jorge Abrão e Bella Morais, fizeram uma festinha em seu apartamento para celebrar a data. A apresentadora da RedeTV! marcou presença e compartilhou em sua rede social os registros do momentos especial ao lado de seu único herdeiro.

Vovó coruja, a jornalista encantou ao surgir com o bebê no colo e ao mostrar os detalhes da comemoração. Com tema de ursinho Pooh, o pequeno celebrou mais um mês de vida com muita fofura ao surgir com um macacão do personagem e com seu rosto impresso nos enfeites dos itens da mesa.

"4º mêsversário do Pippo! Mamãe @bellamorais criou a festinha com o tema do Ursinho Puff (Pooh) e papai @abraojorge comandou o “Parabéns pra Você”! Fala a verdade, meu netinho não tá cada dia mais lindooooo? Sou coruja assumida", contou a comunicadora.

Em outros meses, Sonia Abrão mostrou as festinhas. Em junho, a família aproveitou o clima junino para o tema.

Sonia Abrão mostra ex-marido e sua atual conhecendo o neto

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril deste ano. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Veja o registro raro aqui.