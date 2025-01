Mano Walter celebra aniversário de 2 anos da filha com festão em família

O cantor Mano Walter e a esposa, Débora Silva, comemoraram os 2 anos da filha caçula em uma festa com o tema 'Princesa Maria Clara'; veja fotos

O cantor Mano Walter e a esposa, Débora Silva, realizaram uma festa especial na quinta-feira, 9, para celebrar o aniversário da filha caçula do casal, Maria Clara. A pequena, que completou 2 anos de vida, comemorou a data ao lado de familiares e amigos próximos, com direito a muita diversão.

Por meio das redes sociais, Mano Walter e a companheira compartilharam registros marcantes do evento, que contou com o tema 'Princesa Maria Clara'. A decoração belíssima da festa foi composta por balões e flores em tons de rosa.

Seguindo a temática, o bolo da aniversariante foi feito em forma de castelo. Nas imagens, a filha do casal esbanjou fofura ao posar com a mãe em uma pequena mesa de 'chá da tarde', posicionada em frente a mesa principal do 'parabéns'.

Mano Walter e Débora Silva ainda escolheram diversos brinquedos infláveis e prepararam algumas brincadeiras para a diversão das crianças. "Nossa princesa Maria Clara, que Papai do céu cubra sua vida com bençãos, saúde, inteligência e proteção. Que Nossa Senhora abençoe cada passo da sua vida! Nós te amamos muito princesa linda!", declarou a esposa do cantor na legenda da publicação.

Além de Maria Clara, os dois também são pais de José, de 4 anos. Em novembro de 2024, o casal subiu ao altar pela segunda vez e celebrou a união em uma cerimônia na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Homens, em Maceió, Alagoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborasilva)

Mano Walter pediu a esposa em casamento na Grécia

Em agosto de 2024, Mano Walter pediu a esposa em casamento novamente. Ele aproveitou a viagem do casal para a Grécia e esbanjou romantismo com um pedido para celebrarem o amor.

"Estar ao lado da Debora todos esses anos me faz querer renovar nossos votos sempre. Esse foi um momento especial, um momento nosso como casal, encantados pela beleza da Europa", comentou o artista sobre a experiência.

"Fui surpreendida com esse pedido hoje em Santorini, Walter é um marido perfeito! Construímos uma família linda e agora oficializaremos nosso casamento perante nossa religião e Deus, que é muito importante para nós", confessou a influenciadora digital.

