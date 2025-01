Fabiula Nascimento celebra 3 anos dos filhos gêmeos com Emílio Dantas

Eles cresceram! A atriz Fabiula Nascimento realizou uma homenagem de aniversário aos filhos gêmeos: 'Transformaram nossas vidas'

Fabiula Nascimento iniciou o dia em clima de festa! Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou algumas fotos dos filhos gêmeos, Roque e Raul, e prestou uma bela homenagem de aniversário aos pequenos, que completam 3 anos de vida nesta quinta-feira, 9.

Em seu Instagram oficial, Fabiula abriu um álbum de registros especiais dos herdeiros, incluindo um clique de quando os dois ainda eram recém-nascidos. Os meninos são frutos de seu casamento com o também ator Emílio Dantas.

Em meio às imagens, uma foto divertida do casal com os meninos também foi publicada pela artista. Na legenda, ela destacou o quanto a vida dos dois se transformou após a chegada das crianças.

"Hoje é dia de celebrar esses dois meninos bonitos que invadiram nossos corações e transformaram as nossas vidas num lugar totalmente desconhecido. Nos fizeram recém nascidos também. Vamos apalpando o mundo, abrindo os olhos e entendendo dia a dia nossas emoções, nossos momentos de dificuldades, acertando a nossa comunicação e vibrando esse amor que só cresce…", iniciou.

E completou: "Qualquer coisa que eu escreva aqui não traduz o que pulsa dentro de mim. Obrigada por nos escolherem, filhos!". Além da mamãe coruja, diversos amigos famosos e seguidores de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas também celebraram os 3 anos dos gêmeos Roque e Raul.

"Dupla mais maravilhosa", declarou Mari Bridi. "Viva essa dupla linda e legal", disse o ator Marcos Veras. "Viva a duplinha mais amada do Brasil! Vida repleta de alegria e muita saúde", desejou uma internauta. "Viva Roque, viva Raul! Viva essa família linda de vocês", escreveu outra.

Fabiula Nascimento mostra os filhos brincando na chuva

Recentemente, Fabiula Nascimento encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um vídeo encantador dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos à época, frutos de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os meninos aparecem brincando na chuva. Para o momento de diversão, um está usando uma capa de chuva amarela e outro com uma vermelha, além das galochas. "O que adoece seu filho é vírus! Deixa chover", escreveu a atriz na legenda; confira detalhes!

