Na Grécia, Mano Walter pede Débora Silva em casamento pela segunda vez

O cantor Mano Walter surpreendeu Débora Silva ao pedi-la em casamento pela segunda vez. Os dois vão renovar os votos com uma cerimônia religiosa

Mano Walter surpreendeu Débora Silva ao pedi-la em casamento pela segunda vez. O local escolhido para o gesto romântico não poderia ter sido em um cenário mais bonito: a ilha paradisíaca de Santorini, na Grécia.

Eles estão curtindo as férias pela Europa e a viagem ainda inclui passagens em Lisboa/Portugal, Capri/Itália e Ravello/Itália. Feliz em passar um período com a amada, o cantor falou sobre o pedido de casamento.

"Estar ao lado da Debora todos esses anos me faz querer renovar nossos votos sempre. Esse foi um momento especial, um momento nosso como casal, encantados pela beleza da Europa", comentou o artista sobre a experiência.

Os dois se casaram no civil em 2019 e são pais de José, de três anos, e de Maria Clara, de 1. Selar a união em uma Igreja Católica sempre foi um desejo compartilhado por ambos, mas o pedido veio num momento inesperado. "Fui surpreendida com esse pedido hoje em Santorini, Walter é um marido perfeito! Construímos uma família linda e agora oficializaremos nosso casamento perante nossa religião e Deus, que é muito importante para nós", confessou a influenciadora digital.

Em seu perfil no Instagram, Débora postou um vídeo do momento do pedido de casamento e falou sobre o sonho de se casar na igreja. "Fui pedida em casamento (de novo) aqui em Santorini! Eu e Walter somos casados no civil e fizemos uma festa linda em 2019 (um casamento na nossa casa), mas ainda não tínhamos feito o casamento na igreja", contou.

"Quem nos acompanha sabe o quanto somos religiosos, sendo assim sentimos que deveríamos nos casar perante a lei de Deus. E nesse início da noite Walter me surpreende com esse pedido! Eu Te amo meu amor e saiba que eu casaria todos os dias com você! Que venha a nossa cerimônia religiosa perante a Deus", celebrou.