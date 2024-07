Leandra Leal celebra aniversário da filha com festinha em família

A atriz Leandra Leal organizou uma festinha especial para comemorar a chegada dos 10 anos da filha, Júlia: 'Famílias reunidas'

Dia de festa na família de Leandra Leal! No último domingo, 28, a atriz celebrou o aniversário da filha, Júlia, com uma festinha bastante especial. A primogênita da artista completou 10 anos de vida no início da semana.

Através de seu Instagram oficial, Leandra compartilhou registros inéditos da comemoração da herdeira, que contou com o tema do filme 'Divertida Mente'. Nas imagens, a famosa aparece ajudando a menina a se arrumar.

As fotos da celebração também foram publicadas no perfil de Alê Youssef, pai de Júlia e ex-marido de Leandra Leal. Os dois foram casados de 2010 a 2018 e adotaram a pequena com apenas dois anos de idade.

"Famílias reunidas para celebrar 10 anos da Juju com muito amor", declarou o pai da aniversariante na legenda da postagem. Nas imagens, é possível perceber Júlia cantando o famoso 'parabéns' ao lado dos pais, dos avós e de Guilherme Burgos, atual marido de Leandra Leal.

A atriz, inclusive, está à espera de seu segundo filho com o fotógrafo. O casal anunciou publicamente a gravidez em março deste ano. Dias depois, em um comunicado ao site Gshow, a equipe de Leandra contou que os dois serão pais de um menino.

Confira as fotos do aniversário de Júlia:

Leandra Leal celebra 10 anos da filha - Fotos: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alê Youssef (@aleyoussef)

Leandra Leal surge radiante ao exibir o barrigão

Leandra Leal está aproveitando cada momento de sua gestação! Grávida do segundo filho, a atriz encantou seus seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio de gestante em suas redes sociais. Entre os cliques, ela aparece exibindo o barrigão na reta final da gravidez, irradiando beleza e, é claro, muita felicidade!

Através de seu perfil no Instagram, Leandra decidiu compartilhar os cliques de seu ensaio de gestante. Vestindo apenas uma lingerie preta e um casaco bege, a artista exibiu sua beleza em poses que destacavam o barrigão, enquanto aguarda seu segundo filho e primeiro com seu atual marido, o fotógrafo Guilherme Burgos.

Na legenda, Leal fez questão de agradecer cada profissional que participou do ensaio, desde a fotografia até manicure: "Bom dia e boa semana com a lembrança desse ensaio leve, bonito e poderoso", que listou os muitos funcionários que ajudaram a eternizar os cliques com assistência, concepção visual e direção de arte; confira os registros!