Leandra Leal abre álbum de fotos inéditas no aniversário da filha: “Me fez mãe”

A família de Leandra Leal está em festa nesta segunda-feira, 22! A atriz, que está à espera de seu segundo herdeiro, compartilhou um álbum de fotos inéditas para celebrar o aniversário de sua primogênita, Julia Leal, que está completando 10 anos. Em suas redes sociais, ela encantou seus seguidores com uma declaração especial para a menina.

Através de seu perfil no Instagram, Leandra publicou um compilado de fotos que mostram Julia desde que chegou à sua vida, quanto tinha apenas um ano e sete meses, até os dias atuais, com seus 10 anos. Entre imagens de viagens em família, ensaios fotográficos, festas e mutio mais, a atriz aproveitou para se declarar para sua primeira filha.

“Ela me fez mãe. 10 anos de amor”, declarou Leandra. Nos comentários, a herdeira da famosa recebeu muitos elogios: “Parabéns princesa! Deus continue te abençoando e protegendo sempre”, disse uma amiga. “Viva Júlia!!! Felicidades a essa família linda”, desejou mais uma. “Que fofura, gente! É muito amor”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Leandra teve sua primeira filha como resultado de um processo de adoção de mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef: “Sabe quando você é adolescente e se apaixona pela primeira vez e fala: agora eu entendi o mundo inteiro? Mas quando você é mãe aí você fala: ‘Ah, agora que eu entendi!’”, a atriz contou ao Altas Horas.

Além disso, em uma entrevista à revista Crescer, Leandra explicou que foi amor à primeira vista: “Estava tão aberta a esse encontro que, ao olhar pela primeira vez para Julia, a reconheci como minha filha imediatamente. Eu a escolhi e ela me escolheu", disse a artista, que agora espera seu segundo filho com seu atual marido, o fotógrafo Guilherme Burgos.

