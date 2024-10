Izabel Goulart ganha festa surpresa do noivo para celebrar 40 anos: ‘Inesquecível’

Celebrando seus 40 anos, Izabel Goulart compartilha álbum de fotos da festa surpresa organizada por seu noivo, Kevin Trapp

Na última quarta-feira, 23, Izabel Goulart celebrou a chegada de seus 40 anos de uma maneira inesquecível. Em suas redes sociais, a supermodelo brasileira revelou que comemorou a data especial em uma festa surpresa de aniversário organizada por alguns de seus melhores amigos e pelo seu noivo, o jogador de futebol alemão Kevin Trapp.

Através de seu perfil no Instagram, Izabel abriu um álbum de fotos da comemoração intimista e revelou que foi surpreendida com uma recepção especial em seu aniversário. Ao chegar em casa, a supermodelo se deparou com uma festa decorada em tons de dourado, repleta de balões metalizados e um bolo de três andares na cor de ouro.

Com muitos docinhos e buquês de flores, Izabel se divertiu na celebração e compartilhou diversas fotos posando pela surpresa e vídeos ao lado de seus amigos. Na legenda, a modelo expressou sua gratidão pela festa e celebrou seu aniversário de maneira especial: “Sou tão grata pelo meu noivo e meus melhores amigos!!!”, iniciou.

“Que surpresa inesquecível ontem à noite! Amo vocês. Obrigada a cada um de vocês pelas mensagens tão carinhosas de aniversário! Me senti muito amada”, disse a brasileira, que costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal e recebeu muitos elogios e felicitações dos seguidores nos comentários ao dividir detalhes da festa.

Vale mencionar também que Izabel Goulart mantém a discrição sobre seu relacionamento com o jogador de futebol Kevin Trapp. O casal namora desde 2015 e ficou noivo em julho de 2018. Nas redes sociais, eles costumam trocar algumas declarações carinhosas, e o goleiro alemão até escreve em português quando aparece no feed da amada.

