Isabeli Fontana encanta ao mostrar fotos do aniversário de 18 anos do filho

A modelo Isabeli Fontana mostrou fotos especiais ao lado dos dois filhos na festa de aniversário do caçula, que completou 18 anos

A modelo Isabeli Fontana usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 25, para compartilhar com os seguidores alguns registros da festa de aniversário do filho mais novo, Lucas. O jovem, que completou 18 anos de vida, é fruto da antiga relação da famosa com o ator Henri Castelli.

Por meio de seus stories no Instagram, Isabeli encantou ao publicar fotos no local onde o primogênito celebrou a data especial. Em uma das imagens, ela aparece em um momento afetuoso abraçando o aniversariante.

A companheira do cantor Di Ferrero ainda mostrou detalhes do bolo de aniversário, decorado com bastante morangos. Para fechar a sequência de cliques especiais com chave de ouro, Isabeli Fontana surgiu ao lado de Lucas e do herdeiro mais velho, Zion, de 21 anos, de sua antiga relação com Álvaro Jacomossi.

O caçula da famosa completou 18 anos na última quarta-feira, 23. Na ocasião, Isabeli compartilhou nas redes sociais uma homenagem para lá de especial ao herdeiro. "Feliz aniversário para esta linda alma!! Obrigado por me deixar ser sua mãe, eu te amo para sempre, aqui estão algumas de nossas aventura", escreveu ela na publicação.

Confira as fotos do aniversário do filho de Isabeli Fontana:

Henri Castelli se declara no aniversário de 18 anos do filho

Henri Castelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para o filho mais velho, Lucas. O rapaz, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana, completou 18 anos na quarta-feira, 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou várias fotos do aniversariante, incluindo de quando ele ainda era um bebê, e escreveu uma bela mensagem. "Te amo, meu filho, você é o exemplo perfeito de tudo que fiz de correto na minha vida. Você foi a realização de um sonho e todo ano eu comemoro a felicidade que é ter você na minha vida", declarou Henri em um trecho; confira mais detalhes!

