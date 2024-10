Isabeli Fontana presta bela homenagem no aniversário do filho: 'Linda alma'

Nas redes sociais, a modelo Isabeli Fontana comemorou o aniversário de 18 anos de Lucas, seu filho com o ator Henri Casteli

Isabeli Fontanausou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho caçula, Lucas, que completou 18 anos nesta quarta-feira, 23. Ele é fruto de seu relacionamento com o ator Henri Castelli.

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de cliques atuais e de quando Lucas era criança. Isabeli também mostrou fotos do aniversariante com o irmão mais velho, Zion, de 21 anos, e com o cantor Di Ferrero, seu atual marido.

Já na legenda, a mamãe coruja parabenizou o herdeiro. "Feliz aniversário para esta linda alma!! Obrigado por me deixar ser sua mãe, eu te amo para sempre, aqui estão algumas de nossas aventuras", escreveu a famosa.

Mais cedo, Henri Castelli também homenageou Lucas nas redes sociais. "Hoje eh seu Dia!! @lucasfonztana. Parabéns! Te amo, meu filho, você é o exemplo perfeito de tudo que fiz de correto na minha vida. Você foi a realização de um sonho e todo ano eu comemoro a felicidade que é ter você na minha vida. Desde que você nasceu, o meu mundo se transformou em um paraíso de alegrias. Naquele momento, eu sabia que você seria a minha prioridade e que eu faria de tudo para te ver feliz. Só posso agradecer a Deus por ter você na minha vida!! Te amo muito", escreveu o ator.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Isabeli Fontana fala sobre diversidade de corpos na Victoria's Secret

Uma semana após retornar às passarelas da Victoria's Secret, em Nova York, nos Estados Unidos, Isabeli Fontana está de volta ao Brasil cheia de experiências para contar aos mais próximos. A supermodelo brasileira foi uma das figuras que desfilaram beleza e poder no aguardado Victoria's Secret Fashion Show, que foi realizado após um hiato de seis anos.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil após o desfile, Fontana celebra seu retorno ao Victoria's Secret Fashion Show e comenta as principais mudanças no evento. Para a top brasileira, reviver o show é algo difícil de expressar em palavras. Confira a entrevista!