Filha de Kaká e Carol Dias ganha festa de aniversário luxuosa: ‘Apenas um bolinho’

Era só um bolinho! Kaká e Carol Dias festejam o aniversário da filha com uma celebração luxuosa e brincam com expectativas

Nesta terça-feira, 15, Carol Dias compartilhou o álbum de fotos da festa de aniversário de sua filha, Esther, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que, inicialmente, a comemoração dos quatro anos da pequena teria apenas um "bolinho", mas o evento superou todas as expectativas.

Em seu perfil no Instagram, Carol compartilhou registros da festa, que aconteceu ao ar livre no jardim de sua casa, com a temática "conto de fadas". Para a celebração, eles decoraram todo o ambiente com elementos lúdicos que trouxeram um toque de magia à área externa, como unicórnios, balões em forma de arco-íris e muitas flores coloridas.

Esther aproveitou muito a festinha. Além de aparecer encantadora em um vestido cor-de-rosa de babados, ela também pintou o rosto com a temática de unicórnio. Nos cliques, as outras crianças aparecem brincando com as recreações ao lado da aniversariante, que também posou ao lado dos pais e da irmã mais nova, Sarah.

Na legenda, Carol brincou que estava planejando um evento simples, mas que a comemoração acabou se transformando em algo a mais: “Começando os posts dessa festa linda que mais parecia um conto de fadas! E tudo começou com apenas um bolinho”, a influenciadora brincou e ganhou muitos elogios nos comentários da publicação.

Vale lembrar que, além de Esther e Sarah, que são frutos de seu atual casamento com a blogueira Carol Dias, também conhecida como Carol Batista Leite, Kaká é pai de dois adolescentes: Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13. Os dois são herdeiros de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e empresária Carol Celico.

Kaká comemorou aniversário da filha com Carol Celico:

Recentemente, o ex-jogador de futebol Kaká também usou as redes sociais para celebrar a vida de sua filha mais velha, Isabella, que completou 13 anos. Fruto de seu antigo casamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico, a adolescente ganhou uma declaração emocionante do pai orgulhoso em seu dia especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira. Na legenda, Kaká parabenizou a menina, que coincidentemente nasceu apenas um dia após seu aniversário: “24/04. Hoje é o dia da minha Bella. Eu oro pra que você possa crescer no conhecimento de Jesus”, ele iniciou a homenagem.